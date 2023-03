Donald Trump, pus sub acuzare. Este o premieră istorică pentru Statele Unite. Prima reacție a fostului președinte

Fostul preşedinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare de un juriu din Manhattan, după o anchetă privind banii plătiţi starului porno Stormy Daniels în schimbul tăcerii privind o presupusă relaţie, devenind primul fost preşedinte al SUA care se confruntă cu acuzaţii penale relatează Reuters.







Astfel, este o premieră pentru un fost președinte SUA.



Avocații lui Trump spun că cel mai probabil acesta se va preda săptămâna viitoare, scrie BBC.





Poliţia se află în faţa porţii reşedinţei lui Trump din Mar-a-Lago la câteva ore după ce fostul preşedinte Donald Trump a fost pus sub acuzare de un mare juriu din New York.



Între timp, pe podul din apropiere, câteva zeci de oameni îşi exprimă sprijinul pentru fostul preşedinte, fluturând steaguri cu Trump şi cu sloganul acestuia "Make America Great Again" (MAGA). Mulţimea cântă, de asemenea, melodia „God Bless the USA”.



Conform CNN, în august, când la locuinţa lui Trump au avut loc percheziţii, numărul susţinătorilor era mai mare.







Donald Trump a oferit și prima reacție pentru ABC News într-un apel telefonic.



Fostul președinte a declarat că punerea sub acuzare este „un atac asupra țării noastre” și o „persecuție politică”. „Încearcă să aibă impact asupra alegerilor”.



„Democrații au mințit, înșelat și furat în obsesia lor de a încerca să-l 'prindă pe Trump', dar acum au făcut ceva de neconceput - au inculpat o persoană complet nevinovată într-un act de interferență electorală flagrantă”.



De asemenea, el l-a numit pe procurorul din Manhattan, Alvin Bragg, o „rușine” și spune că „face treaba murdară a lui Joe Biden”.