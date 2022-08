Drumurile din comuna Măciuca ar putea fi BLOCATE de nunta anului. George Simion a publicat pe Facebook lista cu necesarul de produse

Pregătirile sunt în toi. George Simion a anunțat că la nunta sa vrea doar legume din România. Liderul AUR a postat și lista de cumpărături. Are nevoie de 600 de KG de ardei gras, 200 de kg de ceapă și 100 de kg de rosii.







"Nu mai mănâncă brânză la nuntă. Eprietenul meu (...) de aia am zis că-i fac cadou brânza la nunta, că îmi e drag ca om, ca politician. Dacă nu are o scuză, nu mai am nevoie de prietenie", a afirmat omul de afaceri Gigi Becali

Se fac pregătiri pentru nunta anului: peste 10.000 de invitați sunt așteptați la nunta lui George Simion, care va avea loc sâmbăta viitoare. Liderul AUR a anunțat că le va pune la dispoziție autocare în toate județele, românilor care vor să-i fie alături în ziua cea mare. Deși mai sunt doar 7 zile până la nunta politicianului, un drum important din comuna Măciuca a fost blocat. Simion a spus că își dorește o „petrecere câmpenească” și va avea 3 scene cu diferiți artiști, iar pregătirile au început deja. Simion căută, pe Facebook, legume românești. Tot acolo a pus și lista de cumpărături, potrivit Realitatea.net