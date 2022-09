El este zAndy, adolescentul român care a câștigat 200.000 de dolari numai din jocuri video

Andrei Ursu este gamer de la trei ani. Până acum, el a câştigat 200.000 de dolari din turneele de Fortnite, jocul său favorit.



"Verişorul meu, Mihai Hash (cunoscut în lumea vloggingului ca Mikey Hash, de la Doza de Hash - n.r.), mai mare decât mine, m-a introdus în lumea jocurilor. Până să apară Fortnite am încercat tot felul de jocuri competitive, cum ar fi Counter Strike, şi visam să ajung gamer profesionist, să îmi câştig existenţa din asta", povesteşte adolescentul pentru Bihoreanul.



Fortnite este unul dintre cele mai cunoscute jocuri pe calculator, alături de Counter-Strike, League of Legends (LoL), PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) şi Call of Duty.







Numele de gamer zAndy, Andrei şi l-a ales când era în clasa a V-a. Pasiunea sa pentru Fortnite l-a făcut să petreacă şi 8 ore zilnic în faţa computerului.



Imediat ce a împlinit 13 ani, vârsta minimă de participare la o competiţie de Fortnite, zAndy s-a înscris la mai multe turnee. Primii bani, 1.000 de dolari, i-a câştigat în 2019.







