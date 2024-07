Emily Burghelea, implicată într-un grav accident rutier. Maşina în care se afla a intrat frontal într-un TIR

Emily Burghelea, cunoscuta influenceriță, în vârstă de 25 de ani, și-a șocat fanii, după ce a postat o serie de fotografii în care apărea cu răni pe față și pe corp. Mulți urmăritori și-au pus o grămadă de semne de întrebare în ceea ce privește sănătate vedetei, însă la scurt timp vedeta a explicat cele întâmplate.







Potrivit mărturiilor sale, a fost implicată într-un accident care a avut loc în timp ce se afla într-un taxi, îndreptându-se spre aeroport. Mai avea doar cinci minute până la destinație când, pe un drum neiluminat, maşina în care se afla s-a izbit frontal de un TIR parcat în mijlocul străzii. Impactul a fost puternic...













„Am intrat frontal într-un TIR. Am scapăt cu viață doar datorită lui Dumnezeu. Eram în taxi, mai aveam 5 minute până la aeroportul din Mauritius. În ultima curbă, pe un drum neiluminat, orbiți de faza lungă a tuturor celor de pe contrasens, ne-am izbit frontal la 80 km/oră de un TIR care a apărut din senin parcat în mijlocul străzii. Eram doar eu cu nașa. Toată familia ne așteptă la aeroport. În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… m-am trezit doar eu. Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală, care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic „Tatăl Nostru” și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașa de acolo și să fugim. A fost primul semn divin. Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam, striga doar „Where is my son” un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată.

Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte. Pașii noștri pe lângă moarte nu s-au oprit aici, am fost ghidate de Dumnezeu și lucrurile au luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat…”, a scris Emily Burghelea, pe Instagram.







sursa foto1: Radio Impuls

foto2: Instagram Emily Burghelea