George Simion: "Toată România are nevoie de explicaţii"

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat că toată România are nevoie de explicaţii în urma deciziei Biroului Electoral Central prin care a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale şi consideră că prin această hotărârea ”abuzivă” a trăit un noi episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. El a făcut apel la calm şi revenirea la alegeri libere. ”Dacă aceasta nu este represiune politică, nu ştiu ce mai este. Responsabilitatea reală pentru această criză revine celor aflaţi la guvernare, celor aflaţi la putere care ignoră cererile poporului, votul poporului. În primul şi în primul rând îl consider vinovat pe Marcel Ciolacu pentru ceea ce se întâmplă”, a mai spus liderul AUR.







”Toată România are nevoie de explicaţii. Ieri, prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. Este o pagină neagră a democraţiei noastre firave, a democraţiei noatre originale a la Ion Iliescu. După ora 23 am văzut iarăşi români lovind în alţi români. Am văzut jandarmi răniţi şi protestatari răniţi pentru că nişte criminali ne-au înhăitat unii împotriva altora. (...) Facem apel la calm şi la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas. Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democraţia în Romnia este firavă o zic toate indexurile internaţionale”, a declarat George Simion.