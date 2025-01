„Joker 2” a primit cele mai multe nominalizări la Zmeura de Aur 2025

"Joker: Folie à Deux" a fost nominalizat, marţi, la şapte premii Zmeura de Aur (Razzie Awards). Musicalul, care a fost un eşec comercial toamna trecută, a fost nominalizat la categoriile Cel mai prost film şi Cea mai proastă continuare. În mod tradiţional, câştigătorii nedoritelor premii vor fi anunţaţi, la 1 martie, cu o zi înainte de gala Oscar.

Primul "Joker", cu Joaquin Phoenix în rolul duşmanului lui Batman, i-a adus actorului un Oscar. De data aceasta, însă, el a fost nominalizat la Zmeura de Aur pentru Cel mai prost actor.







Partenera sa din film, Lady Gaga, este nominalizată la categoria Cea mai proastă actriţă.







Apreciat de critici, filmul a avut încasări de 200 de milioane de dolari, aproximativ o cincime din încasările predecesorului său, şi mult mai mult decât a costat pentru a fi produs.







Premiile Zmeura de Aur, o parodie, au fost create în 1981 pentru a lua în derâdere cultura Hollywood-ului de autocompătimire. Câştigătorii sunt anunţaţi în fiecare an în ajunul Oscarurilor.







Nominalizările din acest an includ şi filmul "Megalopolis" al lui Francis Ford Coppola, nominalizat la şase categorii.







"Madame Web", un film cu supereroi mult ironizat, a primit, de asemenea, şase nominalizări. La fel ca filmul biografic "Reagan" şi adaptarea jocului video "Borderlands".







Filmul lui Jerry Seinfeld "Unfrosted", o poveste suprarealistă despre produsele de patiserie Pop-Tarts, este nominalizat la patru categorii.







Nominalizările pentru premiile Oscar sunt aşteptate joi.







Lista nominalizărilor







Cel mai prost film

“Borderlands”

“Joker: Folie a Deux”

“Madame Web”

“Megalopolis”

“Reagan”







Cel mai prost actor

Jack Black, “Dear Santa”

Zachary Levi, “Harold and the Purple Crayon”

Joaquin Phoenix, “Joker: Folie a Deux”

Dennis Quaid, “Reagan”

Jerry Seinfeld, “Unfrosted”







Cea mai proastă actriţă

Cate Blanchett, “Borderlands”

Lady Gaga, “Joker: Folie a Deux”

Bryce Dallas Howard , “Argylle”

Dakota Johnson, “Madame Web”

Jennifer Lopez, “Atlas”







Cel mai prost actor în rol secundar

Jack Black (Voice Only), “Borderlands”

Kevin Hart, “Borderlands”

Shia LaBeouf (in drag), “Megalopolis”

Tahar Rahim, “Madame Web”

Jon Voight, “Megalopolis,” “Reagan,” “Shadow Land” and “Strangers”







Cea mai proastă actriţă în rol secundar

Ariana DeBose, “Argylle” and “Kraven the Hunter”

Leslie Anne Down (as Margaret Thatcher), “Reagan”

Emma Roberts, “Madame Web”

Amy Schumer, “Unfrosted”

FKA twigs, “The Crow







Cel mai prost regizor

S.J. Clarkson, “Madame Web”

Francis Ford Coppola, “Megalopolis”

Todd Phillips, “Joker: Folie a Deux”

Eli Roth, “Borderlands”

Jerry Seinfeld, “Unfrosted”







Cea mai proastă combinaţie de actori

Any Two Obnoxious Characters (But Especially Jack Black), “Borderlands”

Any Two Unfunny “Comedic Actors,” “Unfrosted”

Întreaga distribuţie din “Megalopolis”

Joaquin Phoenix şi Lady Gaga, “Joker: Folie a Deux”

Dennis Quaid şi Penelope Ann Miller (as “Ronnie and Nancy”), “Reagan”







Cel mai prost remake, continuare sau rip-ff







“The Crow”

“Joker: Folie a Deux”

“Kraven the Hunter”

“Mufasa: The Lion King”

“Rebel Moon – Part Two: The Scargiver”







Cel mai prost scenariu

“Joker: Folie a Deux”

“Kraven the Hunter”

“Madame Web”

“Megalopolis”

“Reagan”