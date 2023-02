NATO crede că trebuie să se pregătească pentru o confruntare de lungă durată cu Rusia

NATO trebuie să se pregătească pentru o confruntare lungă cu Rusia, întrucât preşedintele rus Vladimir Putin nu arată nicio voinţă de pace, la un an după ce a declanşat războiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat AFP, precizează Agerpres."Trebuie să fim pregătiţi pentru un termen îndelungat, asta poate dura mulţi ani", a estimat Stoltenberg. "Preşedintele Putin vrea o Europă diferită, o Europă unde el să-şi poată controla vecinii, unde poate să decidă ce pot face ţările", crede secretarul general al NATO.După un an de război soldat cu zeci de mii de victime în cele două tabere, NATO se teme că Rusia pregăteşte o nouă ofensivă majoră.Cele 30 de ţări membre ale Alianţei rămân mai hotărâte ca niciodată să facă în aşa fel încât Ucraina să câştige războiul şi "noi suntem aici pentru a ne asigura că Ucraina câştigă acest război şi pentru a-i furniza arme, muniţii şi sprijinul de care are nevoie", a continuat Stoltenberg."Dacă preşedintele Putin câştigă în Ucraina, va fi o tragedie pentru ucraineni. Dar va fi periculos şi pentru noi, pentru că el şi alţi lideri autoritari vor fi convinşi că atunci când folosesc forţa militară îşi pot atinge obiectivele", mai crede el.