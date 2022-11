Noua impozitare a castigurilor la pariuri

Ce impozite se platesc la jocurile de noroc

Ce procent din castigurile obtinute se datoreaza statului

De cand intra in vigoare noile reguli de impozitare

Chiar daca in mod nu ar mai fi necesar sa spunem asta, domeniul pariurilor sportive este complet legal. Atat persoanele implicate in acest domeniu cat si cele din afara lui ar trebui sa stie ca pariurile sportive sunt 100% legale, asa ca se platesc taxe.De fapt, industria jocurilor de noroc reprezinta o sursa grozava de bani pentru bugetul de stat, asa ca data fiind situatia nu tocmai roz a economiei lumii, s-a decis efectuarea unor modificari in ceea ce priveste noua impozitare a castigurilor obtinute din pariurile sportive.Ce impozite vor fi platite de pariori si care sunt obligatiile fiscale de care se fac responsabili acestia? Vei afla din randurile urmatoare!Inainte de toate, sa lamurim un lucru foarte important! Anume, care sunt obligatiile fiscale ale unui parior? Trebuie acesta sa mearga pe la diferite institutii, precum ANAF , pentru a depune diferite declaratii?Ei bine, poate singurul lucru pozitiv existent in ceea ce priveste subiectul impozitelor impuse pentru castigurile obtinute din pariuri sportive este faptul ca pariorii nu sunt nevoiti sa se ocupe personal de aceste plati.Altfel spus, impozitele se retin la sursa din castigurile obtinute, asa ca plata acestor taxe va fi efectuata de case de pariuri si nu de jucatori.Este un avantaj important deoarece personale care obtin astfel de venituri nu mai trebuie sa umple pe drumuri si mai ales vor evita birocratia, fiind totusi in completa legalitate, ceea ce este minunat.Atunci cand ai dat lovitura, iar in urma inspiratiei si norocului ai obtinut un bilet castigator care iti aduce profit, indiferent de valoarea acestuia, statul apare sa spuna ca vrea si el o parte din castig. Cu cat castigul este mai mare, cu atat statului ii vei datora mai mult.Chiar daca nu suna intocmai foarte corect si nimeni nu se bucura sa dea bani statului, asa functioneaza orice stat modern si civilizat.Dar cat anume din castigurile obtinute trebuie sa redirectionam catre conturile bancare ale statului roman?Exista cateva praguri in functie de care se face impozitarea. Practic, cu cat castigul este mai consistent, cu atat mai mare va fi si impozitul, pe principiul ca ai de unde sa platesti. Iata cum se calculeaza impozitele pentru veniturile din pariuri sportive:· 3% din suma retrasa atat timp cat aceasta nu este mai mare de 10.000 de RON;· 300 RON + 20% din suma retrasa, numai daca aceasta este cuprinsa in urmatorul interval: 10.001 RON – 66.750 RON;· 11.50 RON + 40% atat timp cat castigul obtinut din pariuri sportive este mai mare de 66.750 RON.Este o crestere destul de mare a impozitului daca privim putin in urma. Pana nu demult, pentru castigurile de pana la 66.750 de RON, impozitul era de doar 1%. Pentru sumele cuprinse in urmatorul prag valoric 66.750 – 445.000 RON se platea 667,5 RON + 16% din suma retrasa. In cazul castigurilor fabuloase, ce depaseau valoarea de 445.000 RON, impozitul era de 61.187,5 RON + 25% din suma retrasa.Daca ai obtinut castiguri din pariuri sportive in ultima perioada de timp, ai observat probabil deja ca impozitele sunt mai mari. Asta deoarece noile reguli de impozitare a castigurilor provenite de la casele de pariuri au intrat in vigoare de mai bine de o luna.1 august a fost prima zi in care aceste reguli au fost aplicate, iar legea va functiona dupa cum am prezentat in randurile de mai sus pana in momentul in care va suferi noi modificari.Pariorii obisnuiesc sa apeleze la un truc cu ajutorul caruia platesc mai putim impozit pentru castigurile obtinute, fara a incalca vreo lege anume. Mai exact, acestia obisnuiesc sa faca retrageri mai mici dar mai des, astfel incat sa se incadreze in pragul de 10.000 RON pentru care, dupa cum bine ai observat, se aplica cel mai mic procent de impozitare.Acest truc nu poate fi aplicat in cazul veniturilor obtinute de la case de pariuri clasice, acolo unde castigul se inmaneaza de la ghiseu pentru fiecare bilet in parte, indiferent de valoarea acestuia. Banii se retin la sursa si in cazul acestor castiguri de la agentiile stradale. Mai mult decat atat, in cazul acestor pariuri se retine o taxa si pentru miza plasata pe un bilet.Taxa pentru miza jucata este de 5% si poate fi un motiv in plus pentru care pariorii prefera casele de pariuri online. In cazul acestora, exista o singura taxa de depunere, dar in general se dovedeste a fi mult mai avantajoasa folosirea unei platforme de pariuri online, comparativ cu modul de pariere clasic, in agentiile stradale.Acestea sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le stii despre noua impozitare a castigurilor la pariuri.