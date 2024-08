Număr record de acte antisemite în prima jumătate a acestui an, în Regatul Unit

Un număr record de 1.978 de acte antisemite a fost înregistrat în prima jumătate a acestui an în Regatul Unit, indică un raport al Community Security Trust (CST), o asociaţie ce recenzează acest tip de acte, transmite agenţia AFP.CST a subliniat că un asemenea nivel al fenomenului reprezentat de antisemitism nu a fost niciodată consemnat în primele şase luni ale unui an. În primul semestru, 1.371 acte antisemite au fost înregistrate în 2021 şi 964 în 2023. În întregul an 2023, numărul actelor antisemite a fost 4.103.Potrivit CST, în mai mult de jumătate din actele antisemite comise în prima jumătate a acestui an în Regatul Unit s-a făcut referire la atacul efectuat de mişcarea palestiniană Hamas împotriva Israelului în 7 octombrie 2023 şi la ofensiva ulterioară lansată de armata israeliană în Fâşia Gaza.Directorul general al CST, Mark Gardner, a denunţat o „creştere ruşinoasă a antisemitismului” în Regatul Unit, care se manifestă „în societate, inclusiv în şcoli, campusuri, locuri de muncă, în transportul în comun şi pe stradă”.