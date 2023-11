O femeie a murit înainte de nunta fiicei ei după ce a luat un medicament pentru slăbit promovat pe internet

O femeie a murit înainte de nunta fiicei ei după ce a luat un medicament din dorința de a fi mai slabă până la eveniment. Ozempic este un produs dedicat diabeticilor, dar mulți îl folosesc pentru slăbit.



Trish Webster avea 56 de ani. Femeia a vrut să dea jos câteva kilograme înainte de nuntă și a luat medicamentul respectiv, pentru care este emisă alertă în întreaga lume. După ce l-a luat, a slăbit 15 kilograme în cinci luni, dar starea ei de sănătate a început să se degradeze rapid, scrie New York Post. În 16 ianuarie, cu doar câteva luni înainte de nunta fiicei sale, soțul lui Webster a găsit-o căzută, în timp ce din gură i se scurgea un lichid maroniu. Bărbatul a povestit că și-a dat seama că femeia nu respira și a început manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor lui, Trish Webster a murit în acea noapte. S-a stabilit că decesul a fost cauzat de o boală gastro-intestinală acută.



„Dacă am fi știut ce urma să se întâmple, nu ar mai fi luat acest medicament. N-am crezut niciodată că poți muri din cauza asta”, a spus soțul îndurerat.



Deși oficial moartea lui Webster nu a fost legată de folosirea Ozempic și Saxenda, soțul ei dă vina pe aceste medicamente. Ozempic funcționează prin imitarea unui hormon natural care îi face pe oameni să se simtă sătui mai mult timp. Problemele apar dacă medicamentul provoacă blocaj intestinal. FDA a primit în septembrie 18 reclamații în acest sens.



Deși destinat diabeticilor, medicamentul a devenit un adevărat star pe rețelele sociale. Este promovat de cei care spun că datorită lui au reușit să slăbească foarte mult, pentru că reduce considerabil apetitul. Mulți dintre internauți s-au filmat, și au postat apoi imaginile pe internet, în timp ce își injectează medicamentul. Producătorul Ozempic Novo Nordisk este dat în judecată în SUA pe motiv că medicamentul poate provoca probleme gastro-intestinale severe, cum ar fi „paralizia stomacală”, care pot duce la deces. Firma de avocatură Morgan & Morgan a declarat pentru The Post în august că a primit 500 de sesizări similare de la clienți din 45 de state, împreună cu reclamații privind leziuni care ar fi fost provocate și de alte medicamente de slăbit, inclusiv Wegovy, Rybelsus și Saxenda.