O femeie a suferit leziuni la nivelul feței, după ce a mâncat petarde crezând că sunt bomboane

O femeie din sud-vestul Chinei a confundat o petardă cu o bomboană, provocându-i leziuni la nivelul gurii atunci când a explodat pe neașteptate, ceea ce a alarmat multe persoane și a stârnit îngrijorări cu privire la ambalajele înșelătoare.







Femeia, pe nume Wu, din Chengdu, provincia Sichuan, și-a împărtășit experiența pe rețelele de socializare, dezvăluind că ambalajul unui anumit tip de petarde, cunoscut în China sub numele de „shuang pao”, seamănă foarte mult cu cel al bomboanelor cu lapte. Această asemănare a determinat-o să consume din greșeală una.







„Shuang pao”, care se traduce ca „petardă explozivă”, se aprinde fără a fi nevoie de flacără și poate exploda cu un sunet puternic prin simpla cădere sau presiune, cum ar fi călcatul pe picioare, potrivit South China Morning Post, citat de stirileprotv.ro







Confortul, unicitatea și farmecul său festiv au făcut din „shuang pao” o alegere preferată pentru ocazii precum nunți, petreceri și reuniuni de familie, în special în timpul Anului Nou.







Într-un interviu acordat publicației Elephant News pe 5 februarie, Wu a povestit că petarda în cauză a fost adusă acasă de fratele ei mai mic.







„Mă uitam la televizor acasă, cu luminile stinse în living, când fratele meu s-a întors cu o pungă de gustări. Mi s-a părut că seamănă cu bomboanele cu lapte pe care le îndrăgeam în copilărie, așa că am desfăcut una și am pus-o în gură. Atunci a explodat,” a explicat Wu.







„În acel moment, am fost uluită. Sincer, nu am simțit nicio durere; doar am detectat mirosul de praf de pușcă în gură. Poate eram amorțită, pentru că, în ciuda exploziei, nu am simțit niciun disconfort când am mâncat sau când m-am spălat pe dinți,” a continuat ea.







Fotografiile ei au arătat că petardele erau învelite într-o folie de plastic acoperită cu aluminiu, imitând ambalajul folosit în mod obișnuit pentru pastile. Pete vizibile de sânge puteau fi observate în gura ei, deși nu este clar dacă a solicitat îngrijiri medicale.







„Nu ar trebui ca aceste petarde să fie ambalate într-o cutie?” a întrebat Wu în postarea sa.







Incidentul a avut o largă rezonanță în rândul internauților chinezi, mulți dintre aceștia fiind de acord că ambalajul de tip capsulă este înșelător.







Unii chiar au încărcat imagini ale ambalajului petardei în motoarele de căutare cu recunoaștere a imaginilor, care l-au identificat ca fiind „dulciuri”.







„Acest lucru este cu adevărat îngrijorător. Ambalajul seamănă foarte mult cu alimentele, ceea ce îl face ușor de confundat și de consumat accidental, ceea ce prezintă pericole semnificative. Ar trebui să poarte în mod clar o etichetă „materiale periculoase”, a mai spus un internaut.