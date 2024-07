Porţi Deschise la "Cuget Liber" - "Antena 3 Constanţa" / Mihai Ochiuleţ: "Vă felicit pentru tot ceea ce aţi făcut, ţineţi-o tot aşa"

Cuget Liber și Antena 3 Constanța s-au mutat la casă nouă, iar astăzi trustul de presă Cuget Liber organizează Ziua Porţilor Deschise. Invitaţii au început deja să îşi facă apariţia în noua noastră locaţie, situată pe Bulevardul Tomis nr.96.Încă de la primele ore ale dimineţii, am primit vizita lui Mihai Ochiuleţ, consilier local în Constanţa, din partea USR:"Bine v-am găsit. Este un sediu minunat, este foarte profesionist. Aveţi aici tot ceea ce este necesar. Vă felicit pentru tot ceea ce aţi făcut şi ţineţi-o tot aşa. Este important să vă menţineţi direcţia pe care o aveţi şi să fiţi alături de constănţeni şi de noi. Este o dezvoltare a presei constănţene, totul este mult mai profesionist aici la voi şi sper să o ţineţi în continuare pe acest drum. Vă mulţumesc mult pentru invitaţie. Vă felicit pentru tot ceea ce aţi făcut aici. Am vizitat cele două redacţii, cât şi sala. Se vede că totul este realizat cu bun gust şi profesionalism. Faceţi un lucru minunat iar presa constănţeană are nevoie de Cuget Liber, singurul ziar care poate fi cumpărat de la chioşcurile de ziare", a declarat Mihai Ochiuleţ, consilier local în Constanţa din partea USR.