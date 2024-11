Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu: „În cel mult 10 zile, autorităţile vor veni cu planuri de acţiuni împotriva corupţiei politice”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat, după o şedinţă a Consiliului Suprem de Securitate, că, în cel mult 10 zile, autorităţile vor veni cu planuri concrete privind acţiunile care urmează să fie întreprinse pentru a pune capăt corupţiei politice, în contextul cumpărării masive de voturi la alegerile prezidenţiale şi referendum, precum şi înainte de alegerile parlamentare din anul viitor, relatează deschide.md.„Am discutat un subiect foarte important, şi anume corupţia politică şi atacul la democraţie pe care l-am urmărit în timpul alegerilor şi referendumului. Am văzut cum grupări criminale au încercat să cumpere voturi, să influenţeze decizii importante pentru Republica Moldova şi cetăţeni”, a declarat Maia Sandu.Ea a subliniat că aceste grupuri criminale au o activitate îndelungată în Republica Moldova.„Am discutat cu instituţiile responsabile despre faptul că gruparea criminală se ocupă de corupţie politică de cel puţin 10 ani. Vorbim de finanţarea ilegală a partidelor, a campaniilor. Am văzut şi încercări de cumpărare de voturi”, a explicat Maia Sandu, adăugând că „primul exemplu a fost în Găgăuzia, anul trecut, la alegerile locale, şi nu am văzut acţiuni ferme din partea justiţiei pentru a sancţiona ilegalităţile”.Pentru a îmbunătăţi rapid capacitatea de reacţie a justiţiei şi a înăspri pedepsele pentru infracţiunile electorale, autorităţile lucrează la modificări legislative ce vor asigura reducerea termenului de examinare a dosarelor de corupţie politică.În privinţa consolidării sistemului anticorupţie, preşedinta a vorbit şi despre importanţa creării Curţii Anticorupţie, o structură ce urmează să fie înfiinţată cât mai curând. Parlamentul va iniţia consultări publice pe acest subiect săptămâna aceasta, iar joi şi vineri, vor avea loc discuţii cu partidele politice şi reprezentanţii societăţii civile.