Reacţia lui Liviu Guță când a aflat că fosta soţie se recăsătorește. Manelistul şi Roxana Negrea s-au despărţit cu scântei

Roxana Negrea a dezvăluit, recent, cum a reacționat Liviu Guță atunci când a aflat că se recăsătorește. Manelistul i-a transmis fostei neveste un mesaj prin intermediul surorii şi cumnatului ei, pe care i-a întâlnit la o nuntă.







Sunt foarte bine acum. Am reușit să îl uit pe Liviu. Am mai vorbit cu el, dar nu pentru a ne împăcă. Avea câteva lucruri la mine pe care trebuia să le ia. Cred în continuare în iubire! M-am căsătorit acum trei săptămâni, am fost mireasă. După ce m-am măritat, Liviu mi-a urat casă de piatră și mi-a spus că se bucura pentru mine. Toate aceste lucrurile i le-a transmis surorii mele și cumnatului la o nuntă. Pe soțul meu îl cunosc de 15 ani. Am copilărit în același cartier.



Mi-am pus în seara de Crăciun o dorință în Biserica iar dorință mea a fost auzită de Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător în viață. După despărțire am fost sceptică, am stat singură câteva luni, m-am regăsit, m-am liniștit și cred că atunci când ești recunoscătoare pentru ceea ce ai Dumnezeu îți da ceea ce îți lipsește”, a declarat Roxana,

La mai puţin de un an de la divorțul de Liviu Guță, Roxana Negrea și-a găsit sufletul pereche. Fericitul este un bărbat pe care-l cunoaşte de 15 ani, dar abia acum ambii au realizat că între ei există chimie, potrivit RomâniaTV