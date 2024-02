Regiunea New York a fost acoperită de un strat consistent de zăpadă

Regiunea metropolei New York, în care trăiesc milioane de oameni, a fost acoperită marţi de un strat consistent de zăpadă, mai ales în suburbii, provocând închiderea şcolilor, a administraţiilor publice şi perturbarea transporturilor, informează AFP.







Precedenta repriză de ninsoare înregistrată la New York data din 16 ianuarie - care a pus capăt unui interval de 700 de zile fără zăpadă -, iar episodul meteorologic de marţi, mult mai important cantitativ, a fost anticipat de Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS) din Statele Unite.







Începând din zori, "între 2,5 cm şi 5 cm de zăpadă pe oră au căzut în anumite zone din regiunea" metropolei newyorkeze, mai ales în suburbiile rezidenţiale ale comitatului Westchester, la nord de New York, între Oceanul Atlantic şi fluviul Hudson, potrivit NWS.







S-au acumulat cel puţin 15 cm de zăpadă în anumite locuri din Westchester.







Meteorologii americani au prognozat că precipitaţiile se vor deplasa spre sud, în New York şi Long Island, insula aflată în estul metropolei americane.







În Manhattan şi Brooklyn, două dintre cele cinci cartiere principale din New York, zăpada rezistă mai puţin bine, pentru moment, în comparaţie cu zonele de la periferia oraşului.







Într-un mesaj distribuit pe contul său de pe X (fostul Twitter), NWS le-a recomandat automobiliştilor să conducă "cu cea mai mare prudenţă" sau "să evite pur şi simplu să se deplaseze, dacă este posibil, în această dimineaţă".







"Condiţiile meteorologice provoacă perturbări ale zborurilor", au avertizat reprezentanţii unuia dintre aeroporturile newyorkeze, LaGuardia, pe contul acestuia de pe reţeaua de socializare X.







Stratul de zăpadă este încă şi mai impresionant în suburbiile vestice de la graniţa statelor New York şi New Jersexy, de cealaltă parte a fluviului Hudson, unde şcolile, tribunalele şi administraţiile publice sunt de asemenea închise, iar drumurile aproape goale.







Oraşul New York are o populaţie de aproximativ 8,5 milioane de locuitori, la care se adaugă alte milioane de locuitori din suburbiile nordice din Westchester, vestice şi sudice din New Jersey şi estice din Long Island.