Salvamont a organizat la Cota 2000 cel mai mare exercițiu de salvare

Alertă fără precedent în munții României. Salvatorii au fost anunțați că la Cota 2000 - la Sinaia a fost o avalanșă cu patru victime, și în același timp doi turiști s-au accidentat grav la schi. De parcă nu era suficient, o persoană a fost dată dispărută. În mod normal un coșmar pentru forțele de intervenție, dar din fericire este doar scenariul unui exercițiu de salvare montană în care sunt folosite inclusiv drone și roboți.

Salvat de câinele Kamura și drone







Este un soare orbitor cu peste 5 grade la Cota 2000, o vreme perfectă pentru ca turiștii să se bucure de munte, dar din nefericire nu este liniște. Salvatorii sunt într-o cursă contracronometru pentru găsirea a șase persoane dispărute. Salvamontiștii folosesc aparate speciale care semnalizează prezența victimelor sub zăpadă, iar odată descoperită zona, nămeții sunt „străpunși” cu sonde speciale cu senzori pentru localizare, conform adevarul.ro







Salvatorii sunt ajutați de câini speciali de căutare, dar și de drone și roboți, o combinație magică de știință și tehnologie în slujba omului. Din cer și de pe pământ este căutat orice semn al celor prinși de avalanșă, răniți sau dispăruți. Senzorii au transmis deja că au descoperit viață sub zăpadă, echipele aduc în zonă un câine special de căutare. Este Kamura, un border collie de 3 ani, care începe să sape agitat în zăpadă.







„A fost găsită o persoană îngropată de avalanșă” se anunță prin stație și de peste tot, spre locul indicat de dronă și aparate aleargă zeci de salvatori. Salvamontistul Iberiu Krizbai, omul de lângă Kamura vine însoțit și de Yuhanna, un golden retriever de 12 ani. Începe acțiunea de scoatere din nămeți a victimei. Urmează secunde chinuitoare de așteptare în care nu se aud decât lopețile salvamontiștilor care sapă și de pe cer bâzâitul dronelor dotate cu tehnologia Vodafone.







În cele din urmă din zăpadă apare vie și nevătămată Ana, o bucureșteancă de 24 de ani care nu va uita niciodată experiența trăită. Pe rând sunt salvate toate victimele.







Este practic epilogul celui mai amplu și complex exercițiu de căutare-salvare petrecut vreodată în munții României, la care au participat 200 de salvamontiști din 15 țări din Europa și chiar SUA. De ce s-au adunat toți acești specialiști la Cota 2000? Au participat în perioada 2-7 martie la Conferința Europeană a salvatorilor montani, organizată o dată la doi ani și care a reunit cei mai buni specialiști de pe bătrînul continent și a avut ca invitați „naționala” Statelor Unite ale Americii.







Timp de cinci zile, participanții au făcut schimb de experiență și și-au testat forțele în mai multe simulări bazate pe toate categoriile de cazuri întâmpinate în timpul activității.

De la primul ajutor medical la modalitățile de transport ale accidentaților pe pârtiile de schi, de la cautarea în avalanșe la găsirea de turiști pierduți pe munte, specialiștii au verificat cum se descurcă ajutați de cele mai noi cuceriri ale științei, tehnologiei și inteligenței artificiale.







Salvamontiștii români, exemplu în Europa







Salvamontiștii români au uimit celelalte echipaje prin două premiere ambele cu tehnologie Vodafone: o dronă care poate supraveghea pârtiile de schi după închiderea programului adică după lăsarea întunericului și alta care poate identifica persoanele rătăcite prin analiza cu inteligență artificială.







„Oamenii salvează vieți dar tehnologia și inteligența artificială aduc un plus care se măsoară în posibilități mai mari de a aduce turiștii acasă în siguranță. Când salvezi oameni trebuie să ai alături tehnologia cea mai bună”, ne-a povestit Mihai Enache, șef Salvamont Câmpulung Muscel, cât de importantă a ajuns tehnologia în acțiunile de căutare salvare.

Toate cele 25 de secții Salvamont din țară dispun de drone cu sisteme inteligente, care generează semnal și au senzori de termoviziune dar și de drone care utilizează inteligența artificială. Sistemele Vodafone asigură de 20 de ani un avantaj tehnologic necesar îngerilor salvatori din munți, un ajutor care de multe ori face diferență între viață și moarte.







Salvamont România, „îngerii” care veghează munții







Povestea Salvamont România a început acum 120 de ani fiind una dintre cele mai vechi și mai bune structuri de acest tip din Europa. „Noi suntem printre cei mai buni pentru că avem pregătire complexă, acționăm peste tot unde există domeniu montan, spre deosebire de structurile din Țările de Jos, Italia, Spania, Franța, Italia. În aceste țări salvatorii de pe domeniul schiabil sunt separați de cei care fac acțiuni de căutare salvare pe munte, separați de cei care fac salvare aeriană”, ne-a dezvăluit Sabin Cornoiu.







Acesta ne-a spus că în țară există 300 de salvamontiști angajați la care se adaugă 600 de voluntari. Alți 200 de oameni fac în acest moment cursuri de specialitate cu o durată de doi ani pentru a deveni salvator montan cu acte în regulă. „Avem un deficit de oameni la nivel național de 60-70 la sută. Salariul pornește de la 3000 de lei și ajunge până la 7000 de lei”, a precizat Cornoiu.







La 60 de ani, el este salvamontist de 41 de ani și de 10 ani șeful structurii din România. Este căsătorit, a terminat două facultăți, este inginer energetician și profesor de sport. Este căsătorit și are doi băieți, de 30 și 33 de ani dar niciunul nu vrea să urmeze meseria lui. Anul trecut, zilnic, în cele 140 de baze și posturi salvamont răspândite prin munții României au fost de serviciu între 400 și 600 de salvatori. Echipele serviciului au fost solicitate să intervină la 6509 acțiuni de salvare.







„2024 a fost anul cu cele mai multe intervenții, cu o complexitate crescută față de anii trecuți. Au fost mai mulți turiști salvați iar asta pentru că la experiența și profesionalismul salvatorilor am reușit să adaugăm un plus prin tehnologia adusă de parteneriatul cu Vodafone. Dacă acest plus se cuantifică chiar și în salvarea unei singure persoane este un mare plus”, a declarat șeful Salvamont România.