Scandal în folclorul românesc! Elena Merişoreanu, replică dură pentru Maria Dragomiroiu

Mai exact, când a fost întrebată dacă este invidioasă pe Elena Merişoreanu, Maria Dragomiroiu a spus:



"Eu am spus că minte, minciuna este o boală! Sunt oameni care mint și în jurul acestei minciuni fabulează și fac o poveste. Îmi pare foarte rău, eu chiar am apreciat-o, a fost și la nunta mea, mi-a pus mulți bani pe masă.



De ce să fiu invidioasă? Doamne ferește! Nici ea nu are de ce. Mi-e și greu să spun mincinoasă, are o vârstă, e mai mare cu vreo opt ani, și mă jenez să spun asta", a spus Maria Dragomiroiu la emisiunea lui Denise Rifai

Este scandal între doamnele muzicii românești! Elena Merișoreanu a reacționat la declarațiile făcute în cadrul unei emisiuni TV de colega sa Maria Dragomiroiu, potrivit Antena3.ro