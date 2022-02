Tânăr din Vaslui lăsat să moară de frig, după ce a pierdut un pariu

Tânărul de 24 de ani, din comuna Duda Epureni, s-a întâlnit în seara de 21 ianuarie cu cei doi prieteni, tineri de 19 și 21 de ani. Aceștia l-au provocat să vadă care este mai rezistent la alcool şi au băut toți trei până tânărul de 24 de ani a ajuns în stare de inconştienţă.Atunci, cei doi prieteni l-au scos afară și l-au abandonat într-un șanț, unde a fost găsit după câteva ore de un echipaj de poliție, care a chemat ambulanța. Medicii, însă, nu au mai putut să-l salveze, potrivit stiriest.ro.Potrivit Digi24 părinţii tânărului de 24 de ani vor ca cei doi prieteni ai fiului lor să fie traşi la răspundere. „Pe la 3 fără un sfert a venit poliţia şi a bătut la uşă. M-a întrebat: Unde e băiatul dumitale?. Am zis că în sat, dar nu am ţinut cont de oră. Am plecat pe drum în sus şi îmi zice: Nu ştiu cum să vă spun, băiatul dumneavoastră e mort. Am zis că mor”, spune mama tânărului decedat.