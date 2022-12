Tavi Colen, operat de urgență. Artistul a căzut de pe yacht direct în apă: „Am alunecat pe o scară”

Tavi Colen, operat de urgență. Fostul membru al trupei Talisman a trecut prin momente dureroase, chiar în vacanță. Recent, a mărturisit că a suferit o ruptură de ligament în momentul în care a căzut de pe yacht. Ulterior, artistul a ajuns pe masa de operație, deoarece nu putea să mai calce.







Tavi Colen a mărturisit că a început să meargă la câteva zile după intervenția chirurgicală, însă medicii i-au interzis să mai urce pe scări. Cu toatae astea, artistul a recunoscut că nu va mai călca pe yacht în următorii trei ani.







„Mi-am rupt și eu piciorul. (…) Magician (n.r. medicul), deci n-am știut când m-a operat, după trei ore zice . (…) Să îi dea Dumnezeu sănătate, deci minuni. Nu mai puteam călca în el. Ruptură de ligament (…) Am alunecat pe o scară de pe un yacht și am căzut în apă, peste bord. (…) Faza e că s-a mai ales și nașul meu cu o întindere de ligament, nu mai ridică mâna. Trăgeau să mă ridice din apă, unul a căzut în apă.



După câteva zile am început să merg normal, nu am voie să urc scări. (…) Cea mai mișto întâmplare a fost când m-am dus să mă consult. (…) Mi-a făcut o înjecție și am mai mers două săptămâni. (…) Sunt ok, merg, nu mă mai urc pe yacht doi trei ani așa. (…) Ăștia râdeau de mine. (…) Norocul meu că mașina e cu cutie automată și am mers doar cu piciorul drept până acasă”, a mărturisit Tavi Colen,

Tavi Colen a fost operat de urgență, după ce a căzut de pe yacht. Artistul a mers în vacanță să se relaxeze și a avut parte de adevărate peripeții, care l-au dus direct pe patul de spital, potrivit RomâniaTV