Toni Greblă, la tăierea porcului într-un complex de-al lui Călin Georgescu, în anturaj cu George Simion

Potrivit Antena 3 CNN, Toni Greblă, șeful Autorității Electorale Permanente, a participat și a fost fotografiat la tăierea porcului în compania omului de afaceri Constantin Lupu, care are cetățenie română și moldovenească. Constantin Lupu este tatăl lui Andy Lupu, proprietarul vilelor din Izvorani, județul Ilfov, de unde își desfășoară activitatea politică și electorală Călin Georgescu.







Informația este publicată de cotidianul Adevărul împreună cu fotografia relevantă, nedatată. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, Greblă a fost în casa în care acum stă Călin Georgescu în urmă cu doi ani. Președintele autorității a confirmat că a fost în casa colaboratorului lui Georgescu, însă spune că pe Călin Georgescu nu-l cunoaște.







În fotografiile publicate de Adevărul apare și George Simion, liderul AUR.







Toni Greblă: Nu m-am întâlnit niciodată cu Călin Georgescu







"Aceste fotografii au fost făcute acum doi ani, când am fost la am fost la o tăiere de porc la o gazdă, care este profesor universitar, și care era președintele Autorității pentru învățământ dual, marele campion Moroșanu și alți 7-8 amici ai gazdei, gazda fiind Constantin Lupu.







Vila se afla la marginea localității Izvorani. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu cel pe care-l aveți dumneavoastră în vedere, pentru că eu nu pronunț numele niciunui competitor politic în această perioadă. Nu am vorbit niciodată cu el (cu Călin Georgescu).







Cu sesizările primite în legătură cu afișele electorale neconforme, am sesizat imediat parchetele locale pentru a fi identificate locurile unde au fost imprimate acele afișe fără codul mandatarului financiar. Iar când am primit o sesizare pe care am considerat-o întemeiată, în legătură cu TikTok-ul, am sesizat Parchetul General (...)







Am primit sesizarea de la o persoană fizică, însoțită de 20-30 de capturi de pe niște conturi în care s-ar fi transferat niște bani, dintr-o parte în alta. Nu e treaba mea să fac anchetă. Am trimis sesizarea și cele 20- 30 de capturi la Parchetul General. Am depus sesizare prin curier de la AEP, am luat număr de înregistrare (de la Parchetul General). Trageți dumneavoastră concluzia (faptului că abia azi Parchetul General s-a sesizat)", a declarat Toni Greblă la Antena 3 CNN.







El spus că, dacă timpul îi va permite, va merge și anul acesta la tăierea porcului.







Cine este Constantin Lupu, tatăl tânărului care și-a pus vilele la dispoziția lui Călin Georgescu







Presa națională a aflat că omul de afaceri român Constantin Lupu s-a născut în 1970, în județul Iași, și a dobândit cetățenia Republicii Moldova în anul 2014.







Deține mai multe afaceri și proprietăți în România, iar o parte dintre acestea le-a trecut pe numele fiului său, Andy Constantin.







Andy Constantin Lupu conduce, la rândul său, o formațiune naționalistă numită LEU (de la Lege, Educație, Unitare) după ce anterior a fost membru și donator al formațiunii de extremă dreapta AUR.







Potrivit informațiilor publicate în presa de investigație, Lupu senior este consilier la Guvern, în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2021 a candidat pentru un mandat în parlamentul de la Chișinău din partea Partidului Lege și Dreptate, condus de generalul în rezervă Nicolae Alexei.







Apropiat al pro-rusului Renato Usatîi, Alexei a fost cercetat pentru corupție în mai multe dosare, de-a lungul timpului. Ginerele său, Ion Stratulat, un lider interlop local, a fost asasinat prin împușcare în 2011, pe o terasă din centrul Chișinăului.







Constantin Lupu este, totodată, un apropiat și partener de afaceri al lui Nicolae Andronic, fost vicepremier al Republicii Moldova.







Andronic a condus timp de zece ani, între 2004 și 2014, Partidului Popular Republican, pe care i l-a "cedat" ulterior lui Renato Usatîi în timp ce acesta se refugiase la Moscova, fiind căutat de poliția din Republica Moldova