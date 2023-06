Traficul prin Canalul Suez, dat peste cap. Un petrolier sub pavilion maltez s-a defectat

Traficul prin Canalul Suez, dat peste cap de un petrolier defect. Seavigour, sub pavilion maltez, s-a oprit într-o secțiune a canalului în care încape o singură navă și a fost remorcată până la o porțiune mai lată. Cel puțin opt nave aflate în spatele Seavigour au fost nevoite să aștepte finalizarea operațiunii.Un petrolier care s-a defectat în timp ce trecea prin Canalul Suez a dat peste cap traficul prin zonă. Incidentul a avut loc duminică. Nava Seavigour, sub pavilion maltez, a suferit o defecțiune la 12 kilometri, a declarat George Safwat, purtător de cuvânt al Autorității egiptene a Canalului Suez.Vaporul s-a oprit într-o secțiune a canalului în care încape o singură navă și a fost remorcat de remorchere până la o porțiune mai lată. Cel puțin opt nave aflate în spatele Seavigour au fost nevoite să oprească și să aștepte finalizarea operațiunii.Incidente asemănătoare s-au mai produs în ultimii ani în Canalul Suez, informează Antena 3.Cel mai grav incident a fost în martie 2021, atunci când nava Ever Given încărcată cu containere s-a izbit de mal, blocând canalul timp de șase zile și provocând întârzieri și pierderi uriașe în comerțul mondial.Canalul a fost deschis în 1869 și a devenit o rută comercială crucială. Aproximativ 10% din comerțul mondial se desfășoară prin Canalul Suez, iar veniturile obinute anul trecut au ajuns la valoarea record de 8 miliarde de dolari.