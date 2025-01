Tragedie în New Orleans. Un bărbat a intrat cu maşina într-un grup de oameni. 15 morţi şi peste 35 de răniţi

O mașină tip camionetă a intrat în mulțime, pe o stradă aglomerată din New Orleans, în Statele Unite, relatează BBC. Cel puțin 15 persoane au murit și alte câteva zeci au fost rănite. Unii martori spun că bărbatul de la volan ar fi coborât apoi și a început să tragă cu arma în oameni.Suspectul din atacul de la New Orleans, soldat cu cel puțin 15 morți și peste 35 de răniți, a fost identificat ca fiind Shamsud Din Jabbar, un cetățean american în vârstă de 42 de ani, potrivit unor oficiali federali citați de BBC.„Suspectul a fost identificat ca fiind Shamsud-Din Jabbar, în vârstă de 42 de ani, un cetăţean american din Texas”, a spus FBI despre bărbatul bănuit că a comis atacul din noaptea de Anul Nou în cel mai mare oraş din Louisiana, în sudul Statelor Unite.„Conducea o camionetă Ford, care se pare că fusese închiriată”, se arată într-un comunicat transmis de poliţia federală. Presupusul autor al atacului din New Orleans avea un steag al grupării Statul Islamic în camioneta sa.Suspectul era un veteran al armatei americane despre care anchetatorii cred că a fost lăsat la vatră onorabil, a declarat Alethea Duncan, agentul special adjunct al FBI responsabil pentru New Orleans.Suspectul în atacul din New Orleans nu a acţionat singur, a afirmat Duncan.„Nu credem că Jabbar a fost singurul responsabil. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de ajutorul publicului. Vă rugăm să ne contactaţi dacă cineva a avut vreo interacţiune cu Shamsud-Din Jabbar în ultimele 72 de ore”, a spus oficialul FBI despre suspect. „Urmărim intens toate pistele, inclusiv cele ale asociaţilor săi cunoscuţi”, mai spune Duncan.Două dispozitive explozive improvizate au fost găsite şi dezamorsate de poliţia din New Orleans, a anunţat FBI. Bărbatul a fost împuşcat mortal după un schimb de focuri cu ofiţeri de poliţie. O persoană familiarizată cu ancheta a declarat pentru CBS News că, până în acest moment, nicio grupare teroristă străină nu a revendicat atacul.De asemenea, coincidenţă sau nu, preşedintele ales al SUA, Donald Trump, a trecut printr-o sperietură zdravănă.Poliția din Las Vegas a raportat un incendiu în fața hotelului Trump International, care a izbucnit din cauza vehiculului ce a luat foc și a explodat.Într-o declarație făcută de purtătorul de cuvânt al orașului, s-a precizat că incidentul a avut loc în zona în care vehiculele erau predate personalului serviciului de parcare.De asemenea, departamentul de pompieri din districtul Clark a raportat că un vehicul a luat foc în fața hotelului „Trump International”, rănind 7 persoane.Omul de afaceri american Elon Musk, proprietarul Tesla și unul dintre principalii susținători ai lui Trump, a afirmat pe contul său de socializare de pe platforma X că automobilul Tesla, care luase foc, a fost „detonat”, adăugând că există posibilitatea ca acesta să fie un act de terorism.