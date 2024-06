Trupurile celor două tinere românce luate de viitură, în Italia, au fost găsite. Băiatul este căutat în continuare

Au fost găsite trupurile a doi dintre cei trei tineri care au dispărut în apele râului Natisone după ce, vineri, la puţin timp după ora 13.30, au fost luaţi de ape sub podul Romano din Orsaria di Premariacco (Udine), informează News.ro







Este vorba despre Bianca Doroş şi Patrizia Cormos. Ele au fost găsite duminică dimineaţă în timpul căutărilor care au fost reluate la prima oră, scrie La Repubblica. Un cadavru a fost deja recuperat, în timp ce operaţiunile sunt încă în curs de desfăşurare pentru celălalt.







Acestea au fost găsite de pompieri şi de echipele de protecţie civilă. Cadavrele se aflau în zona din aval de mica plajă unde cei trei prieteni au fost luaţi de valuri, de-a lungul malurilor aflate la 700-1000 de metri distanţă, sub podul Orsaria.







Cum a avut loc tragedia







Ideea tinerilor era o excursie în aer liber, o destinaţie cunoscută sub numele de 'Premariacco beach', plaja de pe râul Natisone, sub podul Ponte Romano din Premariacco. Sub privirile neputincioase ale multor trecători, cei trei au fost înghiţiţi de curent după ce au fost surprinşi de creşterea bruscă a nivelului apei. În momentul în care pompierii au ajuns în zonă, speranţele de a-i intercepta pe cei trei tineri erau deja minime.







„Doi prieteni veniseră să o viziteze”, a declarat mama Patriziei, „Mă rugase să o lase să merg cu ei, să petrecem ceva timp împreună. Eu îi sugerasem să nu meargă, pentru că lucrase cu o seară înainte şi era obosită', a mai spus ea.







După ce au fost anunţat de carabinieri despre ce se întâmplă, părinţii au ajuns apoi la tabăra de bază din Via Mercato Vecchio, în Premariacco.







„Gândurile noastre în aceste ore se îndreaptă către cei trei tineri dispăruţi în râul Natisone, către familiile lor şi către întreaga comunitate din Friuli-Veneţia Giulia, care a fost afectată de vremea rea şi care este îngrijorată pentru ei. Mulţumim celor care lucrează neobosit la operaţiunile de căutare şi de urgenţă. Urmărim toate noutăţile cu cea mai mare atenţie şi profundă compasiune', scria imediat preşedintele Camerei Deputaţilor, Lorenzo Fontana.