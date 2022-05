Ucraina. Peste 40 de persoane, găsite moarte sub dărâmăturile clădirilor distruse din Borodianka

"Până la începerea războiului, în localitatea noastră erau aproximativ 14.000 de locuitori şi, după retragerea ocupanţilor, erau circa 1.300- 1500 de locuitori. Momentan avem în jur de 4.000, adică 2.500 s-au întors acasă", a afirmat Ierko.





Peste 40 de persoane au fost găsite moarte sub dărâmăturile clădirilor distruse în urma atacurilor armatei ruse din oraşul ucrainean Borodianka, a declarat, pentru AGERPRES, primarul localităţii, Gheorghi Ierko."Până în momentul de faţă, în unitatea administrativ teritorială Borodianka, am îngropat peste 110 persoane. 41 de oameni am scos de sub dărâmături. Şase persoane au fost înmormântate în parc, iar alte şase în curtea de la morgă", a precizat primarul.