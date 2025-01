Un elev și-a înjunghiat fosta iubită de 15 ani de peste 120 de ori. A căutat pe Google cum să scape de crimă

Crimă şocantă în Turcia. Un elev și-a înjunghiat fosta iubită de 15 ani de peste 120 de ori, după ce tânăra s-a despărţit de el. După atacul sângeros, minorul a căutat pe Google metode prin care poate scăpa de crimă.







Adolescentul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a plănuit fără milă să o măcelărească pe fosta lui iubită, Hacer Cagla Cetinalp după ce s-au despărțit. Băiatul a mers la locuinţa ei înarmat cu un cuțit și mănuși chirurgicale. El a declarat poliției că fata de 15 ani l-a închis într-o cameră încercând să-l convingă să se împace cu ea, dar când l-a lăsat să iasă, el s-a întors împotriva ei și a atacat-o fără milă, potrivit Mirror, citat de observatornews.ro







Mărturiile înfiorătoare ale atacatorului







Prezent în fața instanței din Izmir, Turcia, el a fost identificat doar prin inițialele UEY. Într-o declarație tulburătoare dată poliției, băiatul a mărturisit: "Am luat cuțitul din geantă și l-am împins în Hacer. Din câte îmi amintesc, prima lovitură de cuțit a venit în gât. Apoi, nu-mi amintesc unde au lovit-o pe Hacer loviturile de cuțit".







"Nu-mi amintesc dacă mi-am pus mănușile când am înjunghiat-o pe Hacer, sau când făceam curățenie. În baie curgea sânge de pe mănuși. Am încercat să le curăț. Cred că am folosit prosoapele găsite în baie pentru a le curăța. Crima nu a fost planificată. Deși aveam mănușile înainte de incident, le-am cumpărat pentru a spăla cu ele vasele acasă". Telefonul băiatului a fost cercetat, în istoricul acestuia fiind găsite informaţii despre „mănuși de latex”, „pete de sânge” și „magazine de arme” efectuate înainte de crimă. De asemenea, el a căutat pe site-uri sfaturi privind evitarea camerelor de supraveghere și „uciderea cu o șurubelniță” și cum să „curețe lama unui cuțit cu parfum".







Descoperirea macabră a fost făcută de tatăl fetei de 15 ani







Cadavrul lui Hacer a fost descoperit de tatăl ei, care a declarat poliției că a lăsat-o singură acasă cu băiatul, în ziua crimei, în iunie anul trecut. Poliția a găsit cuțitul la domiciliul băiatului, iar hainele sale pătate de sânge și telefonul lui Hacer au fost aruncate într-un coș de gunoi din apropiere, a declarat instanța.







Biroul procurorului șef din Izmir l-a acuzat de omor cu premeditare și a solicitat o condamnare pe viață cu circumstanțe agravante. În Turcia, pedeapsa cu închisoarea pe viață poate fi impusă minorilor în cazuri de infracțiuni foarte grave. Procesul este încă în curs de desfășurare.