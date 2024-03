Un imobil vechi din centrul oraşului Toulouse s-a prăbuşit

Un imobil de trei etaje, evacuat marţi din motive de precauţie, s-a prăbuşit în noaptea de vineri spre sâmbătă în centrul oraşului Toulouse din sud-vestul Franţei, unde pompierii desfăşoară căutări pentru a se asigura că nicio victimă nu este prinsă sub dărâmături, informează AFP.Prăbuşirea a survenit pe o stradă comercială circulată, in mijlocul unuia dintre cele mai vechi cartiere din acest oraş, al patrulea ca mărime din Franţa, în urma ploilor puternice de vineri."Clădirea nu era ocupată. Specialiştii în operaţiuni de căutare sub dărâmături şi o unitate de câini întreprind acum securizarea locului şi caută eventuale victime", informează într-un comunicat Serviciul local pentru incendii şi operaţiuni de salvare (SDIS). Cu toate acestea, probabilitatea de a descoperi vreo victimă este minimă, estimează echipele de salvare.Locuitorii celor nouă apartamente şi angajaţii celor două magazine din imobil au fost evacuaţi marţi, în urma unei prime surpări a unui zid interior.Foto: Liberation