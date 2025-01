Un influencer de 45 de ani a murit subit, în timpul anesteziei generale. Urma să îşi facă un tatuaj uriaş pe corp

Un influencer din Brazilia a murit pe masa de operație după ce i s-a administrat anestezie generală pentru un tatuaj uriaș pe spate.







Ricardo Godoi, în vârstă de 45 de ani, a intrat în stop cardiac la un spital privat în timpul ședinței de tatuaj, iar medicii nu au putut să îl resusciteze, relatează The Sun.







Influencerul brazilian a plătit un studio de tatuaje care a declarat că a închiriat un spital privat cu tot echipamentul, personalul și medicamentele necesare pentru a-l ajuta să își facă tatuajul masiv.







Ultimul mesaj al influencerului







Ricardo le-a spus celor 218.000 de urmăritori de pe Instagram într-un mesaj cu puțin timp înainte de tragedie: „Sunt pe cale să fiu supus unei proceduri chirurgicale și mă voi întoarce aici abia după ora 16:00”. O anchetă a poliției a fost în curs de desfășurare astăzi, în timp ce oficialii analizează tragedia.







„Cu mare regret vă informăm despre moartea lui Ricardo Godoi ieri la prânz. În acest moment dureros, ne arătăm solidaritatea cu prietenii și familia sa, dorindu-le putere și confort pentru a depăși această pierdere insuportabilă. Fie ca memoria lui Ricardo să fie păstrată cu afecțiune și respect de către cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște", a fost declarat ieri într-o postare pe contul de Instagram al lui Ricardo.







Studioul de tatuaje se apără

Influencerul își construise o afacere de succes vânzând mașini sport de lux, inclusiv Ferrari și Lamborghini. Studioul de tatuaje angajat de Ricardo a spus într-o declarație completă: "Ricardo urma să aibă un tatuaj complet pe spate făcut cu noi sub anestezie generală, sedare și intubație. Pentru a face acest lucru, am angajat un spital privat cu tot personalul, echipamentul și medicamentele anestezice necesare pentru siguranța procedurii. De asemenea, am angajat un medic cu specializare în anesteziologie și experiență în intubare, a cărui documentație a fost aprobată de spital. Au fost solicitate în prealabil analize de sânge, care nu au arătat niciun risc explicit în efectuarea procedurii. Ricardo a semnat formularul de consimțământ cu privire la riscul procedurii.", transmite observatornews.ro