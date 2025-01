Un medic renumit vrea avertisment pe etichetele băuturilor alcoolice privind riscul de cancer

Vivek Murthy, chirurgul general al SUA, a propus ca băuturile alcoolice să fie etichetate clar cu avertismente privind riscul de cancer, în contextul creșterii dovezilor despre legătura dintre consumul de alcool și bolile oncologice, potrivit HuffPost.

„Persoanele care consumă alcool trebuie să fie conștiente de faptul că riscul de cancer crește pe măsură ce beau mai mult alcool. Atunci când vă gândiți dacă să beți sau cât să beți, rețineți că mai puțin este mai bine când vine vorba de riscul de cancer.”, a scris Vivek Murthy, chirurgul general al SUA, pe platforma X.







Cercetările arată că alcoolul crește riscul de a dezvolta cel puțin șapte tipuri de cancer, inclusiv cancerul de ficat, sân și gât. În ultimul deceniu, aproape un milion de cazuri de cancer prevenibile au fost cauzate de alcool, iar aproximativ 20.000 de decese au fost înregistrate anual în SUA din aceeași cauză. Astfel, medicul propune ca actualele etichete de pe sticlele de bere, vin și lichior, care avertizează despre pericolele consumului în timpul sarcinii și despre riscurile privind capacitatea de a conduce, să fie actualizate. Acestea ar trebui să îi avertizeze pe americani că alcoolul este o cauză principală de cancer, susține chirurgul Vivek Murthy. Propunerea necesită aprobarea Congresului. O astfel de modificare ar putea întâmpina rezistență din partea industriei băuturilor, care cheltuiește anual aproape 30 de milioane de dolari pe lobby. În SUA femeilor li se recomandă să bea un pahar sau mai puțin pe zi, în timp ce bărbații pot să bea două sau mai puține.







Românii, pe primul loc la consumul de alcool







Cele mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată că europenii sunt cei mai mari consumatori din lume. Concret, în medie, se consumă 9,2 litri de alcool pur pe an în Europa.







Datele pentru România sunt îngrijorătoare, românii ocupă primul loc la consumul de alcool pur, din cele 51 de națiuni europene analizate. Mai exact, românii beau 36,9 grame de alcool pe zi, adică în jur de 17,06 litri de alcool pur pe an. În medie, bărbații din țara noastră consumă 27,3 litri de alcool pur în fiecare an, adică echivalentul a 1365 de halbe de bere. În timp ce femeile din România consumă 7,5 litri de alcool pur în fiecare an, echivalentul a 500 de pahare de vin.

OMS arată că 2,6 milioane de decese pe an au fost atribuite consumului de alcool, adică 4,7% din totalul deceselor. Alcoolul, considerat cel mai ieftin și ușor accesibil drog, provoacă deteriorarea organelor interne și este legat de apariția a aproximativ 200 de afecțiuni.