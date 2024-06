Ursula von der Leyen: „Am câştigat alegerile europene, suntem ancora stabilităţii”

Partidul Popular European (PPE) a câştigat alegerile europene, este cel mai puternic partid şi ancora stabilităţii, iar împreună cu alţii va construi un bastion împotriva extremelor de la stânga şi de la dreapta, a declarat, la Bruxelles, Ursula von der Leyen, candidata „cap de listă” a PPE.„Este o zi bună pentru PPE. Am câştigat alegerile europene, prieteni! Suntem cel mai puternic partid! Suntem ancora stabilităţii şi alegătorii au recunoscut leadershipul nostru în ultimii cinci ani, iar acesta este un mesaj extraordinar pentru noi toţi. Vă mulţumesc mult pentru tot ce aţi făcut. Am avut o campanie fantastică, am fost hotărâţi, uniţi”, a spus Ursula von der Leyen în faţa susţinătorilor săi reuniţi la un eveniment găzduit de Hotelul Stanhope din Bruxelles, în apropierea sediului PPE.Ea a promis că PPE şi alte formaţiuni vor construi un „bastion” împotriva ambelor extreme. „Îi vom opri, asta cu siguranţă”, a accentuat Ursula von der Leyen.Parlamentul European creditează grupul Partidului Popular European (PPE) cu 186 de locuri în viitoarea legislatură, în baza unei proiecţii realizate plecând de la estimări din 15 ţări. Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) ar urma să obţină 133 de locuri, iar Renew Europe 82 de locuri.Potrivit acestei proiecţii, grupurile PPE, S&D şi Renew, care au format şi în fosta legislatură „marea coaliţie” care a decis compromisurile în hemiciclul european, ar urma să cumuleze 392 de locuri dintr-un total de 720 şi vor continua să deţină controlul în legislativul comunitar.Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) este creditat cu 70 de locuri, iar Grupul Identitate şi Democraţie (ID) ar urma să obţină 60 de locuri, după ce a capitalizat rezultatele foarte bune din Austria şi Olanda. Pe de altă parte, deşi AfD a obţinut al doilea scor în Germania, faptul că a părăsit grupul ID face ca locurile sale să nu fie atribuite acestuia în prima proiecţie a PE.Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană ar urma să obţină 53 de locuri, iar Grupul Stângii - GUE/NGL - 36 de locuri.Deputaţii neafiliaţi ar urma să obţină 50 de locuri, iar partidele intrate în categoria „Alţii”, respectiv care nu sunt încă afiliate unui grup constituit în PE, 50 de locuri.