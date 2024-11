Vot pentru Casa Albă! Americanii merg la urne pentru a-și alege noul președinte

Au mai rămas mai puţin de 12 ore până începe votul în Statele Unite. Este o confruntre care va decide cine va conduce cea mai mare putere militară şi economică a lumii. Kamala Harris are şansa de a deveni prima femeie preşedinte din istoria SUA. Donald Trump ar putea scrie şi el o premieră. Dacă va câştiga alegerile, ar fi primul preşedinte în ultimii 132 de ani care revine la putere.







După ultimele sondaje, cursa e destul de strânsă, cei doi contracandidaţi sunt umăr la umăr. Însă ultimul sondaj publicat de New York Times arată că la nivel naţional Kamala Harris are un uşor avantaj, adică 49% versus 48%. Diferenţa va fi făcută de statele cheie, trei la număr mai exact. În Carolina de Nord şi Michigan, cei doi contracandidaţi sunt umăr la umăr, respectiv 48-48%. Alegerile se vor "juca" în Pennsylvania, acolo unde Trump are 49%, cu un procent mai mult decât Kamala Harris.







Şi analiştii spun că Pennsylvania va fi statul care va da voturile necesare pentru a decide viitorul preşedinte al SUA. Este cel mai mare stat industrializat din Statele Unite, iar acolo sunt comunităţi importante de minorităţi active cum ar fi ucraineni, polonezi, evrei şi irlandezi. Ei vor da voturile care vor decide, cel mai probabil, viitorul preşedinte. Importanţa acestui stat reiese şi din faptul că astăzi, 4 noiembrie, pe ultima sută de metri, cei doi candidaţi au mitinguri programate acolo în încercarea de a convinge electorii.