Zanzibar, noul refugiu al românilor, pe timp de iarnă

Zanzibar este un arhipelag din Oceanul Indian, situat lângă coasta de est a Africii. Insula principală poartă același nume - Zanzibar (Unguja) -, având suprafFața de 1.658 kilometri pătrați. În nord se află insula Pemba, cu suprafața de 984 de kilometri pătrați. Zanzibar este un teritoriu autonom, care aparține de Tanzania. Are capitala la Zanzibar City, ce include și orașul vechi, Stone Town.

La fel ca în ultimii doi ani, mulți români au ales plajele din Zanzibar pentru Revelion și acum. Cele mai multe cereri nu sunt pentru hotelurile ieftine, ci pentru cele de lux. La un hotel de cinci stele, precum Marijani Beach Resort And Spa, situat chiar pe insula Zanzibar, un pachet turistic pentru Revelion costă 2.775 de euro de persoană, pentru șapte nopți de cazare, în regim all inclusive. Pachetul mai conține bilete avion dus/intors, taxe de aeroport, transferuri și asistența turistică.Un resort de patru stele, dar care aparține rețelei internaționale Hilton, Double Tree By Hilton (Nungwi), este puțin mai scump: de la 2.839 de euro de persoană, pentru șapte nopți de cazare, TOT all inclusive, cu bilete avion dus/intors, taxe de aeroport, transferuri și asistența turistică. Citește mai departe