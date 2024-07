Ziua Porţilor Deschise, la Cuget Liber/ Carmen Șerbănescu: "Se vede că puneți suflet în fiecare zi în dezvoltarea echipei"

„Am revăzut cu mare plăcere și cu mare drag echipa veche din Cuget Liber și de la Antena 3 și am rămas profund impresionată de noua echipă.



Sunt convinsă că împreună veți aduce un plus valoare informației și informării cetățenilor din județul Constanța, din întreaga României și, de ce nu, la nivel mondial.



Am apreciat efortul și se vede, în primul rând profesionalismul, implicarea, dar și sufletul, se vede că puneți suflet în fiecare zi în dezvoltarea echipei dumneavoastră.



Știu ambele sedii pentru că am lucrat împreună și cu ziarul Cuget Liber, ți cu Antena 3, de mai bine de 20 de ani, știu activitatea dumneavoastră din județul Constanța și sunt convinsă ă pe viitor veți face eforturi susținute și veți reuși să informați la un nivel excepțional constănțenii și, cum am spus anterior, de ce nu, întreaga populație.



Succes și felicitări!



Sunt convinsă că Inspectoratul de Poliție al județului Constanța, împreună cu echipa dumneavoastră de jurnaliști, va colabora în mod permanent, fructuos, astfel încât cetățeanul să fie în permanență informat și să cunoască întreaga problematică și toate evenimentele de interes de la nivelul județului Constanța.