23 de trupe de jazz din 23 de țări vin la EUROPAfest#29

În fiecare an, peste 250 de artiști de pe tot globul prezintă producții de excepție din patru genuri muzicale – jazz, blues, pop și clasic.În urma selecției realizate de organizatori și specialiști, la EUROPAfest#29, care va avea loc între 1 - 9 iulie, la București și Sibiu, au fost invitate 23 de trupe de jazz din 23 de țări: Africa de Sud, Australia, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Marea Britanie, Nigeria, Olanda, Polonia, România, Rusia, Statele Unite ale Americii, Țara Galilor, Tunisia, Turcia și Ucraina.Artiștii vor oferi un maraton de jazz sub formă de concurs, concerte, jam session, repetiții deschise, ateliere pentru public, sesiuni de autografe și master-classes.Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „Pentru secțiunea de jazz a festivalului s-a înregistrat un număr ridicat de aplicații de pe tot globul. Artiști recunoscuți sau tinere talente emergente au intrat în competiția de proiecte care s-a încheiat la 1 martie. A fost emoționant să văd interesul și deschiderea muzicienilor de a veni în România în contextul actual. E adevărat că festivalul nostru și-a câștigat un prestigiu binemeritat dincolo de hotare, dar muzica e cea care ne unește. Ea s-a auzit dincolo de măști și va răsuna și peste glasul armelor. Ne dorim ca EUROPAfest#29 sa fie un motiv de bucurie.”Festivalul EUROPAfest este un eveniment premium pentru cei pasionați de muzică. Este destinat în egală măsură unui public rafinat și celor care vor să experimenteze aceste genuri muzicale.Scopul său, încă de la prima ediție, a fost să aducă în România artiști ai scenelor internaționale, criteriul de selecție fiind valoarea muzicală și nu campania de marketing sau de promovare a vreunui artist. “It’s all about live, quality music !” este sloganul ales pentru 2022.În 2005, EUROPAfest a fost primul eveniment din România căruia Casa Regală i-a acordat Înaltul Patronaj, iar din 2015 a fost inclus pe lista celor mai apreciate festivaluri din Europa, primind titulatura de festival EFFE | Europe’s Finest Festivals.