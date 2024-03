A treia zi a Festivalului Massif a înregistrat un record de participanți, peste 17.000

Scena G.O.A.T a oferit live-uri legendare, duo-ul Chase & Status, Deliric X Silent Strike și Killa Fonic, iar germanul Claptone a animat atmosfera la mainstage.







Stațiunea Poiana Brașov a fost, pentru a treia zi consecutiv, centrul distracției pentru cei peste 17.000 de fani care au ales festivalul Massif, primul mare eveniment organizat într-o stațiune montană din Centrul și Estul Europei. Acest mix complet experiențe este un fun hub pentru amatorii de sporturi de iarnă și atmosfera de festival.







Ziua de sâmbătă a fost perfectă pentru iubitorii de muzică, distracție și sporturi de iarnă și a oferit fanilor o diversitate de genuri muzicale, de la muzică electronică, rap, trap, deep house, până la drum’n’bass și house.







Fanii drum and bass și dubstep au ales scena G.O.A.T pentru live-ul legendarului proiect Chase & Status. „Baddadan”, e sound-ul care surprinde perfect tema festivalului, “Free Your Wild Spirit” și e piesa pentru care Saul Milton și Will Kennard au fost recompensați cu Discul de Aur și au reușit să rămână timp de 15 săptămâni în Top 10 UK Singles Chart.







“Acest festival este incredibil, iar voi sunteți minunați. Noi suntem Chase & Status și ne bucurăm să vă avem alături!”







Cei doi au fost recompensați în luna februarie cu trofeul la categoria “Producer of the Year” în cadrul Brit Awards. Cu peste 15 ani de prezență constantă în industria muzicii electronice, membrii duo-ului Chase & Status, artiștii cu peste 2 miliarde de stream-uri pe platformele online și 2.6 milioane de albume vândute, au oferit fanilor Massif un show live total.







“Festivalul ăsta îmi place mult și simt ca trebuie să dau tot ce am mai bun aici!

O să ne distrăm împreună până duminică. Am și niste surprize pentru voi!” – Killa Fonic







Fanii genului rap și trap au dansat și cântat alături de Killa, care le-a pregătit un live special în care a inclus două piese nelansate încă. A fost multă distracție, dans și emoție, Killa Fonic și-a invitat fanii să se îmbrățișeze, a coborât de pe scenă pentru a oferi autografe și și-a încheiat show-ul live cu un moment în memoria lui Nosfe.













Show-ul lui Deliric la scena G.O.A.T a fost un alt moment așteptat de fanii festivalului Massif. Ca la fiecare apariție live, Deliric a interacționat cu fanii, iar aceștia au cântat alături de el de la prima până la ultima piesă. Unul dintre cele mai grozave momente a fost acela în care fanii Massif au cântat alături de Deliric și DOC, invitat pe scenă, versurile din single-ul „Mâine”. La finalul live-ului Deliric a făcut un selfie cu toți cei aflați în cortul G.O.A.T, cărora le-a promis că o să-i revadă la Neversea și la festivalul UNTOLD.







Atmosfera incredibilă de la scena G.O.A.T a fost completată de Dub FX & Woodnote, Memphys & Blocksberg, MC Dylma & DJ Pappa M și Viiiain.







Cel mai bine păstrat secret din muzica electronică, germanul Claptone, personajul încă misterios aflat în spatele unei măști, a avut un set live memorabil la scena principală a festivalului Massif, în care a inclus piese proprii și versiuni remix cu care a ajuns în topurile din întreaga lume. Germanul a inclus în show-ul său și cele mai noi single-uri: “Come With Me”, “The Big Easy”, “Flashdance” și “Euphoria”, piesă care a depășit 5 milioane de ascultări pe platforma Spotify.







În a treia zi a festivalului Massif, eveniment care duce entertainment-ul de la munte la următorul nivel, fanii au dansat la scena principală până după miezul nopții. Duo-ul Dirty Nano a creat o atmosferă incredibilă iar fanii au cerut un “bis”.







“Rămânem alături de voi, mai avem încă 50 de piese pregătite. Sunteți minunați!”, au declarat cei doi membri ai proiectului Dirty Nano.







Cei care au ales Mainstage-ul festivalului Massif au dansat, în a treia zi de festival, alături de Andrei Șaguna, Day Dreamers (Marwan Dua, Dub FX & Woodnote) și HVMZA.







Apres-ski-urile partenere ale festivalului au fost preferate de fanii care au combinat sporturile de iarnă de iarnă cu distracția.







În ultima zi a festivalului Massif pe scena principală vor urca Akos, Marwan și Valeron, iar la scena G.O.A.T fanii se vor întâlni cu Erika Isac și vor descoperi un nou concept de party, Hip Hop Takeovers.







Festivalul Massif își va deschide porțile la ora 12:00, iar petrecerea se va încheia la ora 19:00.