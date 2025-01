Actorul născut la Constanța, Sebastian Stan, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o categorie majoră

Actorul de origine română Sebastian Stan a câștigat la Globurile de Aur 2025 premiul pentru cel mai bun actor într-un film musical sau comedie pentru „A Different Man”, un film despre un bărbat desfigurat.

„Ignoranța și disconfortul nostru în legătură cu dizabilitatea și desfigurarea trebuie să înceteze acum”, a spus Sebastian Stan după ce a primit premiul. „Trebuie să le normalizăm și să continuăm să ne expunem la ele și noi și copiii noștri”, a adăugat actorul român.

Pentru scenele în care Sebastian Stan îl joacă pe Edward înainte de operația estetică, Mike Marino, un make-up artist nominalizat la Premiile Oscar, a apelat la multe straturi de machiaj și proteze, făcându-l pe actorul cu origini românești de nerecunoscut în rol.







Actorul român Sebastian Stan a fost nominalizat la două categorii distincte pentru cel mai bun actor la Gala Globurilor de Aur ce a avut loc duminică noaptea.







„Stan se află într-o poziție unică, cu două nominalizări. Rolul său dramatic din The Apprentice are mulți admiratori, dar nominalizarea sa ca actor principal într-o comedie pentru A Different Man este cea care ar putea, în mod surprinzător, să-i crească șansele la Oscar pentru interpretarea lui Donald Trump în celălalt film. Deși aceste proiecte nu au legătură între ele, o victorie în categoria comedie ar transmite un semnal puternic în rândul industriei și al votanților, evidențiind versatilitatea lui Stan”, a scris recent revista Variety.