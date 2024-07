Andreea Mitrofan, absolventa cu cea mai mare medie la Bacalaureat 2024: ”Nu m-am meditat nici măcar o oră”

Absolventa Liceului Teoretic „Lucian Blaga” cu cea mai mare medie la Bacalaureat - Andreea Mitrofan este o cunoștință mai veche a ziarului „Cuget Liber”, succesul fiind consemnat și la Evaluarea Națională din 2020, când a obținut media 10.Întrebată acum din ce clasă s-a meditat pentru pregătirea Bacalaureatului, Andreea Mitrofan a declarat pentru „Cuget Liber”: „Nici măcar o oră! Vă jur!”. Cui îi datorează acest succes? „În primul rând mie, pentru că fără munca mea nu aș fi putut să ajung aici, și profesorilor, pentru că au fost foarte dedicați. Eu am fost chiar foarte mulțumită de profesorii pe care i-am avut la Liceul Lucian Blaga, părinților mei care m-au susținut și că mi-a dat Dumnezeu putere să fac față la toată materia pe care a trebuit s-o învăț”.De ce nu a reușit să atingă notă maximă? „Au fost unele chichițe la care trebuia să fii atent. La geografie am picat în plasă și nu am văzut unitatea de măsură la un exercițiu și probabil acolo mi-au scăzut 5 sutimi. Altfel luam 10 și acolo”Are la dispoziție trei zile, până primește diploma dacă va merge la Facultatea de istorie sau la Facultatea de drept.