Asociația TEAM te invită să cunoști beneficiile voluntariatului

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța (str. Pelicanului nr. 8) va găzdui în acest week-end (sâmbătă, 11 iunie, și duminică, 12 iunie, între orele 9-17) un curs TEAM din cadrul programului de dezvoltare personală adresat copiilor și adolescenților.Organizatorul, Asociația TEAM (Together Everyone Achives More) este o structură de tineret din Constanța, non-profit, ce vizează dezvoltarea personală a tinerilor. Pe lângă faptul că promovează voluntariatul, viziunea organizației cuprinde formarea liderilor cu spirit plin de inițiativă și atitudine pozitivă față de acțiunile caritabile, sportive, de echipa, de strângere de fonduri, de consolidare a societății. Fiind formată dintr-un număr considerabil de voluntari activi, dornici și implicați, TEAM Constanța este unul din cele mai active și mai vizibile grupuri de tineret.Așadar, în acest week-end, elevii de gimnaziu și liceu sunt invitați să devină voluntari și să cunoască beneficiile multiple ale voluntariatului, cum ar fi: creșterea încrederii în sine, dezvoltarea abilităților de comunicare, grup de prieteni elitist, documente (diplome, adeverințe) pentru dosarul personal.Pentru înscrieri puteți transmite mesaj la 0726684765/Adina Mogoșanu, cu numele, prenumele, clasa și localitatea.Viitorii voluntari au asigurat cursul gratuit.