Atelier de scriere creativă, la Constanța, pentru 34 de tineri din Portugalia, Suedia, Franța și România

În cadrul proiectului Erasmus+ „My Soft City”, Asociația House of Education and Innovation (HEI) din Constanța a organizat, în perioada 13-15 iunie 2022, cursul de formare “Creative Writing: What do I think about my city?”, care a reunit 34 de lucrători de tineret delegați din partea Arte M Associacao Cultural e Artistica na Madeira și Art Gallery Caravel din Portugalia, Hello Youth și Mobilizing Expertise din Suedia, La Maison de l’Europe de Nîmes și CCI Gard Lycee de Nîmes din Franța și Asociația House of Education and Innovation și Colegiul Național de Arte “Regina Maria” Constanța din România.Aceștia au participat la activități de educație non-formală, au descoperit Constanța, au învățat despre cultura românească și au luat parte la un eveniment de multiplicare în cadrul proiectului Erasmus+ „STORYLINE”, coordonat de Asociația House of Education and Innovation (HEI), ce are ca parteneri Phoart Media Production din România (partener responsabil de crearea jocului digital, EscapeStory Sphere și a platformei cu povești Storytelling HUB), Universitatea din Granada și Didark Didactica SL din Spania și Universitatea Lusofona din Portugalia.Atât cursul de formare, cât și evenimentul de multiplicare au fost organizate și facilitate de Alexandra Topală, Andreea Cosma (co-fondatori ai Asociației HEI) și de José María Pérez Álvarez (Trainer în cadrul Asociației HEI).Desfășurat în Tomis HUB Biblioteca Colorată, evenimentul a fost moderat de Cristina Gioadă, arhitect și membru în echipa proiectului My Soft City, care a intrat în legătură online cu invitatul special, doctor în literatură franceză magna cum laudae, Simona Mirela Miculescu, ambasador al României la Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO (Paris).Rezultatul principal al cursului de formare pentru lucrători de tineret se referă la faptul că participanții și-au dezvoltat abilitățile legate de scrierea creativă, au învățat să creeze descrieri și texte atractive pentru promovarea orașelor și a patrimoniului cultural, au devenit mai pregătiți pentru formarea tinerilor și au învățat să utilizeze cuvinte pentru încurajarea incluziunii sociale. În cadrul activităților, participanții au creat un plan de acțiune pentru atelierele locale de scriere creativă, pe care le vor implementa în țările lor alături de tineri.De altfel, produsele acestui proiect vor consta într-o carte electronică ce cuprinde 20 de povești de succes ale antreprenorilor sociali și culturali; o hartă ilustrată de către tinerii care participă la ateliere locale și un set de carduri ilustrate, cu locuri și clădiri relevante pentru patrimoniul cultural.