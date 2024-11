Atmosferă caldă, invitați speciali și sala arhiplină la Proiecția de Gală „De la Doină la Rembetiko – O rapsodie balcanică” și la recitalul extraordinar fusion cu 12 artiști pe scenă

Unul dintre cele mai așteptate documentare prilejuite de celebrarea Zilei Dobrogei,(regia Cristian Radu Nema și Mimis Ravanis, idee și scenariu Bianca Beatrice Michi), a avut premiera de gala sâmbătă, 16 noiembrie 2024, în Sala Clubului SNC din Constanța, care a devenit neîncăpătoare pentru cei peste 250 de spectatori care au dorit să fie alături de echipa filmului și să participe la recitalul extraordinar de doină și rembetiko care au fuzionat perfect pe scenă. Spectacolul de aproape patru ore a reunit artiști consacrați din domeniul cinematografiei și muzicii și face parte din proiectul cultural „De la doină la rembetiko – tradiții și practici culturale multietnice”, proiect care își propune să promoveze confluența dintre două genuri muzicale aparte ce reprezintă spiritualitatea a două popoare ce se întâlnesc în spațiul dobrogean. Este vorba de doina românească și rembetiko grecesc, ambele incluse în patrimoniul imaterial UNESCO. Pe scena aproape neîncăpătoare au urcatcare îl interpretează în film pe marele scriitor de origine elenă Panait Istrati cu prilejul celebrării a 140 de ani de la naștere,– interpretă și ambasadoare a doinei,– personalitate marcantă a muzicii grecești aflată pentru prima oară în România, pianistul(singurul român câștigător al Marelui Premiu al Festivalului de Jazz de la Montreux), chitaristul(laureat al Premiului Gopo pentru cea mai bună muzică originală), violonistul dobrogean(directorul artistic al Festivalului JazzUp și membru al proiectului muzical Anton Pann), marele interpret si culegătorul de folclor de origine aromână -, recunoscut pentru colaborările cu Gheorghe Zamfir, Ovidiu Lipan Țăndărică, și Rona Hartner, muzicianul cretan, organistul constănțean(autorul muzicii din spectacolul manifest Ciuleandra), interpretul de folcloral cărui repertoriu a îmbogățit tezaurul de cântec dobrogean cu piese de o mare profunzime, cercetătorul și muzicianul(co-autor al volumului „Studii etnografice vol. 5” în colaborare cu prolificul etnolog Pamfil Bilțiu). Amfitrionul evenimentului a fost actrițaDocumentarula fost filmat într-o arie geografică și culturală foarte diversă, din Maramureșul istoric și până în insula Creta, de la Muzeul Topazu și cetatea Capidava până la Atena și la Muzeul de Instrumente Muzicale din Heraklion. Supranumit blues-ul Greciei, rembetiko este surprins de lentila directorului de imagini în toată originalitatea sa actuală: prin taverne și petreceri câmpenești, pe vârful munților, în casele oamenilor. Rembetiko este un exemplu de cântec care scrutează vremurile. Filmul este totodată un avertisment pentru generațiile tinere de români care au obligația ontologică și culturală de a păstra doina.Celebra coloană sonoră a unuia dintre cele mai bune filme din istoria cinematografului mondial, Pulp Fiction, realizat de Quentin Tarantino în 1994, are la bază melodia rembetiko „Misirlou”, care datează din anii ’20. Acestei piese i s-a adus un tribut prin interpretarea sa unică în finalul spectacolului, de către toți artiștii invitați pe scenă.Evenimentul a fost precedat de o masă rotundă la care au participat artiștii, consultanții științifici din cadrul proiectului și reprezentanți ai organizațiilor partenere. Inițiativei culturale i s-au alăturat Ambasada Republicii Elene în România, Academia Română prin Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Institutul Național al Patrimoniului, Asociația Culturală Harlequin Diversitate, precum și publicațiile Cuget Liber și Antena 3 Constanța. Proiectul este susținut de Consiliul Județean Constanța și beneficiază de sprijinul UPFAR – ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România și DACIN SARA.„Iată-mă eu, astăzi, aici, după mulți, foarte mulți ani. Neamurile acestea, venite din Grecia, Macedonia, Bulgaria, care de pe unde veneau, au avut o soartă extraordinară. Și-au trăit viața, având grijă permanent de originile lor, de tradițiile lor, de obiceiuri, de limbă. Au păstrat totul, ca să le ducă mai departe, să le dea urmașilor lor, care la rândul lor să le dea urmașilor lor. La Capidava, Dunărea este absolut un miracol, pentru că aici s-au întâmplat multe și frumoase lucruri. Iată că astăzi pot poposi aici, pe urmele strămoșilor mei” sunt cuvintele lui Nicu Alifantis ce se regăsesc în film.La ieșirea din sală, participanții au fost întâmpinați de tinerii voluntari care le-au înmânat catalogul tematic al proiectului, publicul având totodată posibilitatea de a obține autografe de la artiștii prezenți.Printre personalitățile participante la eveniment se numără- Consulul Onorific al Republicii Elene la Constanța,– Subprefectul județului Constanța,– Președintele Comunității Elene Elpis din Constanța.„Premiera din această seară m-a adus mai aproape de emoția copilăriei și de căutarea rădăcinilor. Trebuie să știm de unde venim pentru a putea afla către ceea ce aspirăm. Mă bucur că reușesc să împărtășesc cu ceilalți bucuria de a face parte dintr-un mozaic etno-cultural. Am origini grecești din partea tatălui meu, iar bunicul meu patern, care era poet, a avut o corespondeță epistolară deosebită cu marele scriitor Panait Istrati. Am dorit să îi evoc pe amândoi și totodată să arăt prin imagini prietenia lor care dăinuiește dincolo de cuvinte și de timp, pentru că amandoi au părăsit această lume mult prea devreme. Prietenia lor nu este doar un aspect individual, ci o operă de cultură, o mărturie a confluențelor care leagă marile spirite. Prin ei au grăit doina și rembetiko deopotrivă”, a declarat imediat după terminarea evenimentului Bianca Beatrice Michi, inițiatoarea proiectului.„Au fost nevoie de peste zece ani pentru a înțelege ce înseamnă sufletul românesc, prin cercetarea făcută despre fenomenul Phoenix. A cărui creație izvorăște din precreștin, din folclor, și descrie identitatea noastră, cum spunea Nicolae Covaci, fondatorul său. Sufletul românesc capătă forme în artă, devine doină, devine muzică, devine un tablou, devine un film sau o poezie eminesciană. Dar toate acestea sunt doar forme de exprimare a interiorului uman. Și în cazul de față, Doina și Rembetiko nu sunt niște genuri muzicale, ci sunt însăși reprezentarea spiritului uman, românesc sau grecesc. Iar filmul subliniază că noi, ca oameni, simțim dincolo de granțiele timpului și spațiului. Pentru că sufletul omenesc este etern.” a subliniat regizorul filmului, Cristian Radu NemaEchipa filmului a pornit într-o caravană prin județul Constanța care a început printr-o avanpremieră la mijlocul lunii septembrie și va trece prin încă 4 localități în perioada 18-20 noiembrie. Turneul de promovare inițiat de Asociația CRN și-a propus să ajungă și în alte părți ale țării, dar și în străinătate, organizându-se proiecții și în spații alternative de cinema astfel încât filmul să poată fi văzut de cât mai mulți spectatori.Următoarele proiecții speciale din cadrul Caravaneivor avea loc la(18 noiembrie, orele 14.00, Liceul Teoretic Anghel Saligny),(19 noiemebrie, orele 14.00, Gimnazială Gală Galaction),(20 noiembrie, orele 16.00, Căminul Cultural),(20 noiembrie, orele 14.00 Centrul pentru tineret “Ion Creangă”).