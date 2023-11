Bojdeuca lui Creangă a devenit “de lux”. Are încălzire în pereți

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat, miercuri, că lucrările de reabilitare la Bojdeuca lui Ion Creangă, primul muzeu literar din România, au fost finalizate iar casa în care a trăit scriitorul va fi redeschisă în decembrie. Însă anunțul a fost întâmpinat cu multe mesaje de revoltă din partea oamenilor, care spun că aceasta este de nerecunoscut.







„Redeschidem în luna decembrie Bojdeuca lui Ion Creangă. Mă bucur să vă anunț că lucrările au fost finalizate, iar în foarte scurt timp vom putea să pătrundem iarăși în universul literar pe care marele scriitor Ion Creangă l-a creat chiar în această căsuță. “Călător pe meridiane culturale”, așa s-a numit proiectul prin care am reabilitat întreg ansamblul muzeal cu fonduri europene, printr-un parteneriat implementat împreună cu Primăria Fălești și Consiliul Raional Fălești din Republica Moldova.







Prin acest proiect, am efectuat lucrări de restaurare și securizare a bojdeucii, lucrări de reabilitare și modernizare a clădirii muzeului, refacerea amfiteatrului și circulațiilor pietonale, reamenajarea spațiului verde și refacerea sistemului de iluminat. Mă bucur că am încheiat cu succes etapa lucrărilor și că am reușit să conservăm farmecul unic al bojdeucii. Vă reamintesc că Bojdeuca lui Ion Creangă este primul muzeu literar din România, inaugurat în 1918, și cel mai vizitat Muzeu din rețeaua Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Încă puțin și vă reașteptăm să descoperiți lumea lui Ion Creangă, în Bojdeuca din Dealul Țicăului”, arată mesajul lui Costel Alexe.







La postarea acestuia pe Facebook, au apărut mai multe mesaje de nemulțumire: - „Eu nu o mai recunosc!”; - „Asa te-ai gândit tu că trebuie să arate un bordei? Ca un hotel de 5 stele. Lipsa educației naște moștri ca nea Costel Alexe”; - „Nu ați făcut nicio reabilitare, nici restaurare. Trebuia să păstrați specificul arhitectural al casei și să folosiți materiale identice sau apropiate de cele originale. Fără beton, parchet și alte «soluții» complet greșite. Ați ucis bojdeuca și răspundeți pentru asta!”; - „O nenorocire cu parchet melaminat. Cine e ridicolul care a semnat devizul pentru asemenea bătaie de joc la adresa Primului Muzeu Casă Memorială din România, Bojdeuca din Țicău?”.







Gheorghe Baian, directorul firmei de construcţii care s-a ocupat de reabilitarea muzeului a declarat, pentru Iaşi TV Life, că s-a încercat păstrarea cât mai multor elemente autentice. „Au fost păstrate materialele aferente pereților, inclusiv tencuieli și varuri, care urmează să fie folosite la finisaje. Avem, într-adevăr, un sistem modernizat de încălzire în pereți, peste care va fi aplicată tencuiala. Am păstrat cuptorul vechi, vatra veche, ce va suferi un mic proces de restaurare, dar vom folosi în rest tencuiala specifică pentru clădiri monument. Va fi construit și un cerdac precum cel inițial, cel din spatele monumentului va fi reabilitat”, a explicat Gheorghe Baian.







Situată în cartierul Ţicău, din Iaşi, Bojdeuca lui Ion Creangă este prima casă memorială din România. Casa are două camere, dispuse de o parte şi de alta a unui antreu şi a devenit muzeu pe data de 15 aprilie 1918. În această casă, scriitorul a trăit între anii 1872 şi 1889, pragul ei fiind călcat şi de Mihai Eminescu, bun prieten cu Creangă. Bojdeuca de la Iaşi a mai avut parte de restaurări, în 1942 şi 1985 şi este înscrisă în Lista monumentelor istorice.