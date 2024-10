Cinci elevi constănțeni au reprezentat România în Malaezia, la o conferință științifică

Cinci elevi talentați din Constanța au participat la prestigioasa Conferință IEEE SMC 2024, care a avut loc în Kuching, Malaezia. Aceștia au prezentat o lucrare de cercetare inovatoare intitulată „Boosting Cognitive Focus Via Binary Search of Attention Types Using Brain-Computer Interfaces”, ce explorează utilizarea interfețelor creier-calculator (BCI) pentru îmbunătățirea concentrării cognitive.Echipa este formată din:● Robert Beu (17 ani), elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu”,● Darius Balica (17 ani), elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Traian”,● Andrei Bucur (14 ani), elev în clasa a IX-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”,● David Gheorghica Istrate (15 ani), elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”,● Amalia Ripiciuc (16 ani), elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”,● Tudor Durduman Burtescu (16 ani), elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.Coordonați de profesoara Ramona Rădulescu și reprezentând Asociația Informatica pentru Viitor din Constanța, elevii au avut ocazia să își prezinte cercetările într-un cadru dedicat cercetătorilor cu experiență în domeniu.„Participarea lor la conferință marchează un moment deosebit, acești tineri fiind deschizători de drumuri pentru noua generație de cercetători români, demonstrând că și elevii pot avea un impact important în cercetarea științifică de vârf. În plus, echipa a reprezentat România la un hackathon internațional organizat de g.tech, folosind casca Unicorn Black și software-ul necesar pentru a dezvolta un proiect de BCI. Această competiție le-a permis să își etaleze abilitățile în fața experților din domeniu și să contribuie la inovația globală. IEEE SMC (Systems, Man, and Cybernetics) este una dintre cele mai importante conferințe științifice din lume, fiind o platformă de referință pentru cercetători și inovatori. Participarea acestor tineri din Constanța la un eveniment de o asemenea amploare evidențiază importanța eforturilor lor și contribuie la promovarea României pe scena științifică internațională”, a declarat prof. Ramona Rădulescu.