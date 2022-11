Clubul de robotică al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” a marcat Săptămâna Europeană a Roboticii la Medgidia

În perioada 18 – 27 noiembrie, cu ocazia Săptămânii Europene a Roboticii, sub coordonarea Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia s-au realizat activități STEM și proiecte practice cu și pentru cu elevii din Medgidia.Organizatorii activităților au fost elevii Clubului de robotică sub coordonarea profesorului de informatică Șerban Gina-Elena. Partenerii activităților organizate au fost: Școala Gimnazială ”Lucian Grigorescu” din Medgidia, Școala Gimnazială ”I. L. Caragiale” Medgidia și Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Medgidia.Elevii de liceu au prezentat elevilor de vârsta lor dar și elevilor de gimnaziu proiectele realizate la club: robotul construit și programat pentru a participa în cadrul competiției internaționale de robotică First Tech Challenge, proiecte Arduino, Proicte Raspberry Pi, proiecte HaloCode. Astfel elevii de liceu și de gimnaziu au învățat despre STEM și folosirea tehnologiei în viața de zi cu zi.Clubul de robotică al Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” își desfășoară activitatea de 5 ani. În acest timp elevii au obținut premii importante și au promovat educația STEM în comunitate, dând mai departe informațiile primite și inspirând alți elevi pentru a urma o educație tehnologică în țară sau în străinătate.Săptămâna Europeană a Roboticii este o inițiativă a EURobotics, începută în 2011, ce are drept scop promovarea industriei roboticii în țările Uniunii Europene.Săptămâna Europeană a Roboticii oferă o săptămână de activități variate pentru publicul larg din Europa, pentru a sublinia importanța acestei industrii în cele mai variate domenii. De asemenea, prin aceste activități se doreste stimularea elevilor să urmeze o educatie tehnologică, fie ea programare, robotică, inginerie sau alte domenii. se arată pe site-ul oficial al evenimentului https://eu-robotics.net/eurobotics/activities/european-robotics-week/ .