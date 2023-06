Concertele estivale se deschid, la Constanța, în acorduri de fanfară. Iată programul complet

Începând de vineri, 16 iunie, fanfara "Muzica Apelor" urmează să urce pe scenă pentru a susține noi concerte estivale, primele acorduri din anul 2023 urmând să se audă în străvechea cetate Tomis pe Faleza Cazinou.Publicul de toate vârstele este invitat să se alăture, prin cântec și joc, emoției muzicale transmise de cei mai valoroși instrumentiști care vor performa la clarinet, trompetă, trombon sau flaut. Timp de o oră, veți avea prilejul să vă umpleți sufletul cu bucuria ascultării unor compoziții muzicale clasice și moderne, în ton cu veselia.Artiștii pregătesc partituri speciale care cu siguranță vor crea bună dispoziție în rândul spectatorilor. "Muzica Apelor" va aduce pe scenă în fiecare seară celebre marșuri militărești, valsuri și cântece de altădată. Repertoriul este completat cu fragmente din muzică de film, dar cuprinde și autentice elemente de folclor.Concertele susținute de muzicienii constănțeni sunt renumite în urbea de la țărmul Mării Negre, dar și în țară și peste hotare, fanfara noastră remarcându-se, de-a lungul timpului, la prestigioase festivaluri.Așadar, dragi constănțeni dar și turiști aflați în aceste zile pe litoral, nu uitați să vă notați în agenda de vară, și invitația specială la concertele Fanfarei "Muzica Apelor". Lăsați inimile să zâmbească pe ritmuri cadențate, bucurați-vă de o interpretare excepțională și melodii de neuitat!Concertele Fanfarei “Muzica Apelor” se vor desfășura după următorul program:• Vineri – 16 iunie 2023, ora 17.00: Faleza Cazinou Constanța;• Sâmbătă – 17 iunie 2023, ora 17.00: Piața Far Constanța;• Duminică – 25 iunie 2023, ora 17.00: Faleza Cazinou Constanța;• Vineri – 30 iunie 2023, ora 19.00: Piața Far Constanța;• Duminică – 02 iulie 2023, ora 19.00: Piața Ovidiu - Muzeul de Istorie Constanța;• Vineri – 07 iulie 2023, ora 19.00: Faleza Cazinou Constanța;• Sâmbătă – 15 iulie 2023, ora 18.00: Piața Far Constanța;• Duminică – 16 iulie 2023, ora 18.00: Piața Ovidiu - Muzeul de Istorie Constanța.