Construită în stil neoromânesc, vila "Dalas" a fost devalizată în stil românesc. "Nu o cumpără nimeni"

În prezent, printre crengi şi frunze se mai pot întrezări, la etajul I, niște balcoane şubrede cu stâlpișori, iar sus, unde se termină stâlpii, niște linii frânte şi rămăşite ne amintesc de elementele de Art Deco. Peste tot, însă, ferestrele sunt sparte, iar acoperişul, şi el, a avut de suferit, de pe urma trecerii nefaste a timpului. „Ne plăcea să ne plimbăm prin zonă. Acum o ocolim, pentru că nu ne place la ce s-a ajuns”, ne-a mărturisit Alecu P.





„Peste tot, pe unde te uiţi, numai bălării. Prin gard, vecinii hrănesc de ceva vreme şi nişte pisici, de care le-a fost milă şi pe care nu au vrut să le lase să moară de foame”, a adăugat Marcela F.











Care va fi soarta acestei clădiri impozante? Se mai poate face ceva cu ea? La momentul actual, ea este scoasă la vânzare, de către o agenție imobiliară din Constanța, pentru suma de două milioane de euro, plus TVA. Proprietarul imobilului, Viorel Done, a luat această decizie după ce, în 2019, solicita certificat de urbanism pentru demolarea acesteia, moment în care constănțenii s-au opus, semnând o petiție în acest sens. „Am scos-o la vânzare pentru două milioane de euro, pentru că ar fi mai greu să construiesc altceva în locul ei. Mulţi întreabă de preț, le place, dar nu o iau. Când am vrut s-o demolez, toată lumea mi-a sărit în cap, dar nici de cumpărat nu o cumpără nimeni. De-a lungul timpului, am mai făcut curăţenie, am avut paza asigurată, o perioadă, dar mă sunau agenţii din două în două zile să îmi spună că gardul este sărit de tot felul de persoane. M-au adus la disperare. Săreau mereu să fure. Am pus lacăte peste tot, dar bătrânii încearcă să hrănească măcar animalele din curte. La un moment dat, am vrut să o dau, pentru a se face aici ambasada Chinei, dar nu au cumpărat-o. Am scos-o la vânzare de un an şi ceva. Care a fost mai serios, până acum, a vrut să o cumpere pe persoană fizică şi să nu plătească TVA-ul”, a declarat Viorel Done, pentru „Cuget Liber”.





Cu toate acestea, oamenii îşi aduc încă aminte, unii chiar foarte bine, că vila a făcut parte multă vreme din peisajul urban al Constanței. Mulți dintre cei care i-au trecut pragul spun că, la începutul anilor 2000, clădirea era bine întreținută și îngrijită, o adevărată bijuterie arhitecturală, în interiorul căreia se țineau cursuri și se organizau diferite evenimente culturale. Din nefericire, toate acestea ţin de domeniul trecutului acum... După retrocedarea din 2006, Alianța Franceză, care își avea sediul acolo, a fost somată să părăsească imobilul, iar vila a intrat într-un proces de degradare. Nimănui nu i-a mai păsat că aceasta ar fi fost ridicată după un proiect al lui Anghel Saligny, la începutul secolului XX, sau că alții o datează prin anii 1925-1935 sau 1940.