Continuarea cărții ”Fotbal minut cu minut”, de luni, 13 noiembrie, la chioșcurile de presă

Editura CUANTIC lansează în noiembrie continuarea cărții ”Fotbal minut cu minut!”, dedicată fenomenului cu același titlu.Lansarea pe piață are loc printr-un șir de evenimente ce au început la Sala Radio, în prezența protagoniștilor cărții, apoi, de luni 13 noiembrie la chioșcurile de presă, precum și la Târgul Gaudeamus (22-26 noiembrie, Pavilionul central ”Romexpo”).Cititorii găsesc în paginile lucrării scrise de Ovidiu Blag povestiri savuroase, inedite și fotografii din arhive personale ale protagoniștilor – jurnaliști, antrenori, fotbaliști, conducători de club.Scriitorul, profesorul și istoricul Ovidiu Pecican menționează în prefața cărții:„Un sport intră în legendă din momentul în care oferă un panteon cu zei proprii, o istorie aureolată și mai cu seamă un buchet de anecdote menite să îl păstreze pe buzuele tuturor. Deși românii iubesc pătimaș multe sporturi, mai cu seamă pe cele unde sportivii noștri obțin performanțe și aplauze internaționale – tenisul lui Năstase și Țiriac, al Simonei Halep; gimnastica Nadiei Comăneci; handbalul lui Gruia și Gațu ș.a. –, este de crezut că fotbalul rămâne regele neîncoronat al sporturilor românești situate pe podiumul din inimi...La bunicul dinspre mamă – îi ziceam Moșu – ascultam, alături de el, duminicile, transmisiunile sportive din cutia cu un ochi magic de culoare verde, radioul pe scala căruia orice deplasare se plătea prin huruituri și țiuituri, uneori. Nu uit vocea crainicului Sebastian Domozină anunțând, într-o asemenea împrejurare, că da legătura colegului său de pe stadionul Cutare, după care a făcut racordul cu binevenita întrebare: „– Soare, cum e la voi pe stadion? Plouă?”, căreia i s-a răspuns: „– Nu, la noi e soare!”. Radioul era, într-adevăr, mare aducător de surprize și printre ele, alături de molcom placida voce a lui Valentin Silvestru la Unda veselă, vocile comentatorilor sportivi ai meciurilor fotbalistice mi s-au întipărit definitiv în minte.Fotbal minut cu minut a fost o emisiune de o enormă importanță, îmi pare astăzi, când privesc într-acolo cu o nostalgie retrospectivă. În anii dictaturii roșii, când activitățile comerciale libere erau cel puțin suspecte (speculă!), când călătoriile în afara țării erau atent îngăduite doar unora și când politică nu puteai face în afara Partidului Comunist, asemenea supape – ce îmbinau relatarea pas cu pas a unei competiții cu balonul rotund prin măiestria șuturilor și a driblingurilor – dobândeau nu numai un rol compensator, ci împlineau de-a dreptul o funcție de substitut al politicii”.Cartea cuprinde capitole despre ”Zeii microfonului” (Minoiu, Soare, Mureșanu, Corneliu Mihăilescu, Victor-Tudor Popa, Ion Ghiță, Radu Antohi, Cătălin Cîrnu, Viorel Grigoroiu, Dumitru Graur), despre arbitri (Dan-Dragoș Crăciun și Viorel Anghelinei), despre antrenori (Mircea Lucescu) și conducători de club ( Romeo Pașcu) sau despre fotbaliști care au scris istoria acestui sport (Duckadam, Balint, Dulca, Marcel Răducanu).Autorul Ovidiu Blag menționează la începutul cărții:„Bucuria continuării primului volum a fost dublă, pentru că subiectul m-a captivat, dar mai ales pentru că știam că din acest scenariu lipseau câteva nume care, în fapt, împliniseră viața acestei celebre emisiuni ra­diofonice. Nici acum, după cuvenitele completări, nu am liniștea de a fi epuizat subiectul, dar măcar există o satisfacție, aceea de a fi încercat să completez tabloul. A mai fost apoi un fapt, care mi-a confirmat că această muncă merită să fie continuată, pentru că, la mijlocul anului 2023, am avut surpriza ca Asociația Presei Sportive din România să acor­de Premiul „Ioan Chirilă” primului volum, premiu care, în opinia breslei, consemna apariția celei mai bune cărți cu tematică spor­tivă din anul 2022”.Despre întâlnirile sale cu emisiunea Fotbal minut cu minut și cu unii dintre crainicii care i-au adus notorietate, Mircea Lucescu spune:„Sunt absolut convins că această emisiune a fost una care a avut un rol major în promovarea fotbalului românesc. Prin calitatea umană și valoarea pro­fesională ale comentatorilor acestei emisiuni, standardele au ajuns sus…Poate sunt subiectiv, având în vedere prietenia noastră (n.r. – cu Ion Ghițulescu), dar eu îl consider pe Ion Ghițulescu etalonul Radioului, așa cum îi consider pe Ioan Chirilă numărul unu în presa scrisă sportivă, iar pe Cristian Țopescu un etalon în ceea ce privește televiziunea de sport din România. Mi s-a pă­rut întotdeauna ceva deosebit să pot fi prieten cu acești oameni. Asta a demonstrat că oameni cu profesii diferite pot avea preocupări comune sau teme de discuție comune, unele care îi îmbogățesc spiritual. Iar acești trei oameni au dominat presa sportivă din România și asta e părerea multora care i-au cunoscut”.Cărțile sunt disponibile, de asemenea, pe site-ul editurii Cuantic, în rețeaua Cărturești, pe emag.ro, librex.ro, libris.ro, librarie.net, elefant.ro, Librăria Mihai Eminescu București, rețeaua Centrului de librării București, Librăria Bookstory Cluj.