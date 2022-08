„Dancing with the stars”, un bun prilej de relaxare la malul mării

Joi, 4 august, de la ora 20:30, aveți ocazia să participați la spectacolul de dans „Streetdance Show” și să vizionați producția „Step Up Revolution” (Dansul dragostei 4: Revoluția). Locul de desfășurare este plaja Reyna din cartierul Faleză Nord. Proiectul „Dancing with the stars” este organizat de Direcția de Cultură, Educație, Sport, Turism din cadrul Primăriei Municipiului Constanța și Asociația Talent-Art Constanța. Seara va fi deschisă de „Streetdance Show”. Veți putea asista și participa la demonstrațiile de dans oferite de trupa constănțeană „Total Dance Show”.„Step Up Revolution” ridică ștacheta cu scene fără egal, filmate în 3D, în Miami. Pelicula redă povestea unui grup de tineri artiști ies în stradă pentru a face ce știu ei mai bine: să danseze. În „Step Up Revolution” își fac debutul pe marile ecrane Kathryn McCormick, finalista concursului televizat de mare succes "So You Think You Can Dance" și Ryan Guzman. Din distribuție mai fac parte Misha Gabriel (Footloose), Stephen ‘‘tWitch’ Boss (Dansul dragostei 3), Tommy Dewey (Sons of Tucson), Peter Gallagher (Covert Affairs) și coregrafa Mia Michaels (Rock of Ages), dar și favoriții publicului din primele trei filme ale seriei Step Up, care au scurte apariții în „Step Up Revolution”.Până pe 1 septembrie, proiectul „Dancing with the stars” oferă spectacole inedite, care îmbină o serie de filme consacrate cu momente de dans binecunoscute reprezentând modul perfect de petrecere a timpului liber, indiferent de vârstă. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța, iar participarea la spectacole și filme este gratuită.