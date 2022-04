De peste cinci decenii, Planeta Pământ este celebrată pe 22 aprilie

În fiecare an, ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mișcare s-a născut în SUA într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente deosebite, printre care înăbușirea prin folosirea armelor de foc a revoltei unor studenți împotriva războiului din Cambodgia, „Masacrul din 4 mai”, apariția fibrelor optice, succesul melodiei „Bridge over Troubled Water”, ultimul album al formației Beatles, moartea lui Jimi Hendrix, un accident nuclear în Carolina de Sud la centrala nucleară din Savannah River din apropierea orașului Aiken (nerecunoscut timp de 18 ani), poluarea foarte mare cu gaze și fum, considerată ”semn al prosperității”. Despre mediul înconjurător a început să se vorbească din ce în ce mai des.Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care il arată față de mediu. Ziua Pământului a fost celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în marea lor majoritate tineri și foarte tineri.După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a milita pentru un viitor mai bun al planetei noastre.În anul 2009, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și mai verde.În 2017, de Ziua Planetei Pământ, NASA a lansat un site unde oamenii pot “adopta” părți ale planetei.Planeta Pământ (numită și Terra sau „Planeta albastră”)- Este a treia planetă după distanța față de Soare și a cincea ca mărime în sistemul solar.- Când desemnează planetă (și nu solul), cuvântul se scrie cu majusculă.- Terra face parte dintre planetele interioare ale sistemului solar (planetele aflate în interiorul centurii de asteroizi).- Este cea mai mare planetă telurică din sistemul solar, și singura din Univers cunoscută ca adăpostind viața (controverse legate de existența vietii extraterestre continuă să existe).- Terra s-a format acum aproximativ 4,6 miliarde de ani, iar singurul ei satelit natural este Luna, numită și Selena.- Pentru comparație, vârsta calculată a Universului este de circa 13,7 miliarde de ani.- Suprafața Pământului este acoperită în proporție de 71% de apa, restul de 29 % fiind solid și "uscat".- De la formarea sa, Pământul a trecut prin numeroase procese geologice și biologice majore, astfel încât toate urmele condițiilor sale inițiale au fost șterse.- Suprafața exterioară a Terrei este împărțită în mai multe plăci tectonice (7 majore), care de-a lungul timpului se deplasează unele față de celelalte.- Miezul planetei este activ (fierbinte și lichid), fiind format din mantaua topită și miezul metalic, generator al câmpului magnetic.- Între Terra și restul Universului există o permanentă interacțiune. Astfel, Luna este cauza mareelor. În afară de asta, ea a infuențat continuu viteza mișcării de rotație a Terrei.- Toate corpurile din jurul globului terestru sunt atrase spre Terra, forța de atracție numindu-se gravitatie, iar accelerația cu care aceste corpuri cad în câmpul gravitațional se numește accelerație gravitațională.- Se crede că motivul apariției oceanelor a fost o "ploaie" de comete din perioada timpurie a Pământului. Impacturile ulterioare cu asteroizi au modificat și ele mediul înconjurător într-o manieră decisivă.