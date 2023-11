Dobrogea în sărbătoare la Școala „Gheorghe Țițeica”

Ziua Dobrogei a fost marcată festiv marți, 14 octombrie 2023, de către elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica”. S-au împlinit 145 de ani de când pământul dintre Dunăre și Marea Neagră a fost alipit trupului țării-mamă, eveniment care nu putea rămâne nesărbătorit de către dobrogenii inimoși din comunitatea de la școala constănțeană.A fost organizat un program artistic care s-a derulat pe scena din curtea școlii. Elevele Maria Damu și Andrei Ioana, de la clasele a VI-a A, respectiv a VII-a E, au prezentat semnificația evenimentului celebrat pe înțelesul școlarilor de toate vârstele. Clasele a III-a C și pregătitoare D, coordonate de doamnele prof. înv. primar Daniela Machedon și Iuliana Vizan, au interpretat cântecul „Dobroge, mândră grădină”. În plus, elevii clasei PD au prezentat și un colaj de poezii intitulat „Dobrogei, în zi de sărbătoare”. Elevii claselor I A și I E au oferit o frumoasă paradă a costumelor populare aromâne în timpul momentul de dans tradițional al acestei etnii minoritare, moment organizat de doamnele prof. înv. primar Marioara Pelican și Marioara Gospodin. Alte creații poetice au fost recitate de către următorii elevi: Poezie armânească – eleva Ecaterina Demeca, clasa a III-a E, coordonator prof. înv.primar Florina Andreescu, Tȕrkçemiz, poezie în limba turcă, recitată de eleva Eda Yalcinoz, clasa a III-a A, Turkemiz, poezie limba tătară, interpretată de eleva Isa Anelis, clasa IV-a E, acestea două din urmă fiind coordonate de doamna prof. Subihan Iomer. Cântece antrenante au fost interpretate și aplaudate de către cei prezenți. Alara Veli din clasa a III-a D a intonat melodia Cok tatlisin!, sub coordonatoarea doamnei prof. înv. primar Nuran Veli. Carla Gherase, de la clasa I A, a interpretat melodia „Pirifana”, iar colega ei, Sofia Iftime, a cântat „Eu sunt o fată frumușică”, ambele coordonate de doamna prof. înv primar Marioara Pelican. Clasa a III-a B a înveselit publicul cu melodia „Geamparaua de la mare”, sub coordonarea doamnei prof. înv primar Rodica Urlă. Pentru a puncta ideea creștinismului apostolic adus la mal de mare de către Sfântul Andrei, eleva Ioana Andrei din clasa a VII-a E a încântat asistența cu Colindul Sfântului Andrei. Programul artistic s-a încheiat cu dansurile grecești ale clasei a III-a E, elevii fiind îndrumați de doamna prof. înv. primar Flroina Andreescu, și cu dansurile dobrogene oferite de Școala de dansuri „Total Dance”, coregraf Corina Tiron.La inițiativa doamnelor prof. înv. primar Neli Dimancea, Mari Beca și Alina Nedelcu, elevii claselor PB, a III-a A și a IV-a E au desfătat publicul cu arome dobrogene, organizând, prin implicarea părinților și a bunicilor, o degustare de produse culinare tradiționale. Activități de cunoaștere și ateliere de lucru au mai desfășurat și doamnele prof.înv.primar Anca Medeșan, Victorița Chirică și Adriana Dobrin, cu clasele PA, a IV-a D și a IV-a F. Desigur, și cei mai mici dintre elevi, prichindeii Grădiniței „Hansel și Gretel” au sărbătorit prin cântec, joc și activități de învățare specifice Ziua Dobrogei, sub îndrumarea doamnelor educatoare Cristina Neagu și Virginia Ciorogaru.Elevii ciclului gimnazial au fost implicați în momente în care s-au îmbinat activitățile de învățare și de descoperire a cunoștințelor noi cu jocul. D-na prof. Nicoleta Savu a derulat activitatea culturală „Dobrogea, one of the most beautiful regions of Romania” împreună cu elevii claselor a V-a A, a VI-a A și a VI-a D. Elevii tuturor claselor a VIII-a au descoperit, împreună cu doamna prof. Mihaela Zaharia, Dobrogea din punct de vedere geografic, pornind într-o călătorie imaginară. De asemenea, elevii claselor a VIII-a B și a V-a A, alături de prof. Veronica Hagi și Laura Șofron, au vizionat un spectacol de teatru derulat pe scena Teatrului pentru copii și tineret „Căluțul de mare”, în care au aflat despre istoria străveche a acestei regiuni. De asemenea, clasa a VIII-a B a fost provocată la o dezbatere cu titlul „Dobrogea, pământ binecuvântat”, de către prof. Georgeta Buzgaru.Directorul instituției constănțene, prof.dr. Marinica Târziu, a declarat la finalul activității : „Am dorit să marcăm cei 145 de ani care au trecut de la alipirea Dobrogei la România. Este important ca elevii noștri să cunoască istoria și tradițiile acestui pământ minunat, admirabil prin simbioza etniilor conlocuitoare, fascinant prin diversitatea lingvistică și, în ansamblu, un model de conviețuire pașnică într-o lume care este atât de agitată în prezent. Sunt convinsă că elevii s-au bucurat, în această zi însorită, de acordurile muzicale românești, aromânești, turcești, de bucatele alese și de coloritul vesel al costumelor populare purtate cu mândrie. A fost o lecție altfel de istorie și civilizație.”