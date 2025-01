Doliu în lumea filmului. Un actor îndrăgit a încetat din viață

Actorul britanic Paul Danan a încetat din viață la vârsta de 46 de ani, o veste care a generat un val de omagii din partea fanilor și colegilor săi din industrie. Managementul actorului a confirmat tragicul eveniment, însă cauza exactă a decesului nu a fost încă dezvăluită. Această pierdere vine la câteva luni după ce Danan a vorbit deschis despre problemele de sănătate cauzate de dependența sa de țigări electronice.

La începutul anului, Paul Danan a povestit despre lupta sa cu insuficiența respiratorie, care l-a adus în pragul morții. El a explicat că acest episod a fost declanșat de utilizarea excesivă a dispozitivelor de tip vape, ceea ce a dus la internarea sa la terapie intensivă, conform Daily Mail.







Paul Danan a fost conectat la aparate de oxigen







Într-un moment critic, familia sa a fost avertizată că ar putea să nu supraviețuiască nopții. Actorul a trecut printr-o resuscitare cardio-pulmonară și a fost conectat la aparate de oxigen, suferind ulterior de pneumonie.

Medicii i-au transmis că dependența sa de țigările electronice a avut un impact devastator asupra sănătății sale, iar continuarea acestui obicei ar putea duce la necesitatea utilizării permanente a unui aparat de oxigen. Actorul a recunoscut că acest avertisment medical a fost un moment decisiv pentru el, subliniind că utilizarea dispozitivelor de vapat a fost principalul factor care i-a declanșat problemele pulmonare.







„Eram mort – este un miracol că sunt aici. Fumam țigara electronică, apoi, brusc, mi-am pierdut respirația și am căzut. Familia mea a chemat ambulanța și a început să-mi facă resuscitare cardio-pulmonară (RCP), apoi au sosit polițiștii și au preluat intervenția înainte ca paramedicii să mă ducă la spital. Am fost conectat la un aparat în secția de terapie intensivă și am ajuns să fac pneumonie. Familia mea a fost avertizată că aș putea să nu supraviețuiesc nopții. Sunt atât de norocos”, a declarat actorul la începutul acestui an.







Deși inițial promovate ca o alternativă mai sigură la fumatul tradițional, țigările electronice au devenit un subiect de îngrijorare în rândul experților în sănătate publică. Utilizarea acestora s-a extins rapid, mai ales în rândul tinerilor, iar riscurile asociate cu aceste dispozitive încep să devină din ce în ce mai evidente.







„Doctorul a fost extrem de dur cu mine,” a spus el. „Mi-a spus: «Paul, nu îți dai seama cât de grav a fost și vei rămâne aici o vreme, conectat la acest oxigen. Mi-a spus că, dacă voi mai fuma vreodată, sub orice formă, risc să ajung dependent de un aparat de oxigen mai târziu în viață. A zis că acesta este momentul decisiv. După ani de fumat țigări și tot felul de alte lucruri, țigara electronică este cea care m-a distrus. Aceasta m-a împins peste limită”, a mai spus Paul Danan.













Guvernul britanic a luat măsuri pentru a limita accesul la dispozitivele de vapat







Guvernul britanic a luat măsuri pentru a limita accesul la dispozitivele de vapat, interzicând începând cu iunie 2024 produsele de unică folosință care sunt atrăgătoare pentru copii prin ambalaje colorate și arome asemănătoare dulciurilor. Această decizie vine în contextul în care datele arată o creștere alarmantă a utilizării acestor dispozitive de către copii și adolescenți.

Studiile recente relevă faptul că unul din patru copii din Marea Britanie a încercat țigările electronice, iar unul din zece le utilizează în mod regulat. Procentul este și mai mare în cazul adolescenților cu vârste între 16 și 17 ani, unde ajunge la unul din șase.

Consecințele sunt alarmante, cu numeroase cazuri de probleme respiratorii grave, leșinuri și simptome severe, inclusiv vărsături de lichid verde, înregistrate la utilizatorii excesivi de vape. Mai grav, copiii de vârste foarte mici, inclusiv de patru ani, au ajuns în spital din cauza complicațiilor cauzate de aceste dispozitive.