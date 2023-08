Fanfara „Muzica Apelor” vă invită la noi concerte de excepţie

Distracția la malul mării continuă, în perioada următoare, cu noi concerte ale Fanfarei „Muzica Apelor”. Dacă ieșiți la plimbare și auziți ritmuri vibrante, sunteţi invitaţi să vă opriți în loc și să faceți parte, timp de un ceas, din spectacolul de zile mari creat de muzicienii care aduc în fiecare an atât de multă bucurie localnicilor, dar și turiștilor sosiți pe litoral. La acest moment, susţin reprezentanţii RAJA, artiștii își acordează, din nou, instrumentele pentru a oferi publicului de pretutindeni cele mai inspirate interpretări ale unor marșuri militărești, valsuri și cântece de altădată. Repertoriul va cuprinde, de asemenea, celebre fragmente desprinse din muzică de film, elemente din folclorul autentic și ritmuri cazone.Concertele se vor desfășura după următorul program: vineri, 25 august, ora 19.00- Piața Far Constanța; sâmbătă, 26 august, ora 19.00- Piața Ovidiu - Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța; vineri, 1 septembrie, ora 19.00- Faleza Cazinoului Constanța; duminică, 3 septembrie, ora 19.00- Piața Ovidiu; vineri, 8 septembrie, ora 19.00- Piața Far Constanța; sâmbătă, 9 septembrie, ora 19.00- Piața Ovidiu.